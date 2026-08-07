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Maghnes Akliouche completa el «soñado» traspaso al Paris Saint-Germain desde el Mónaco
El PSG cierra el fichaje de una internacional francesa muy cotizada
El PSG ha anunciado oficialmente el fichaje de Akliouche procedente del AS Monaco. El centrocampista de 24 años ha firmado un contrato de larga duración que le mantendrá en la capital francesa hasta 2031. El versátil mediapunta llevará el dorsal 11 en su nuevo club.
Regresar a la región de Île-de-France, donde creció, representa un hito importante en su carrera, en plena progresión. Akliouche expresó su alegría inmediata tras completar el traspaso. Agradeció al presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, al asesor deportivo Luis Campos y al entrenador Luis Enrique por depositar su confianza en sus capacidades.
Un regreso especial a la capital
El traslado al Parque de los Príncipes tiene un profundo significado personal para Akliouche. El natural de Tremblay-en-France pasó los primeros años de su infancia jugando en equipos locales como Villemomble y US Torcy antes de marcharse al Mónaco en 2017.
«Antes que nada, me gustaría dar las gracias al presidente Nasser Al-Khelaifi, a Luis Campos y, por supuesto, al entrenador Luis Enrique por la confianza que han depositado en mí», reveló Akliouche. «Estoy muy orgulloso. ¡Y, evidentemente, muy feliz! Para mí es un honor unirme a un club tan prestigioso como el Paris Saint-Germain.
«Cuando el Paris Saint-Germain mostró interés en mí, bueno, para mí estaba claro. Es un club especial para mí porque crecí en la región de París. Es una gran fuente de orgullo jugar para el Paris Saint-Germain. ¿Mi objetivo? Simple: trabajar duro y ayudar al equipo a ganar.
«¡Eso es todo! Es una historia maravillosa para mí, y también para mi familia. Pero ahora mismo estoy realmente centrado en trabajar duro y devolver toda esa confianza sobre el terreno de juego. Estar hoy aquí es realmente maravilloso. Es algo muy especial. También soy consciente del alto nivel que se exige para representar a este equipo. Hoy estoy realmente centrado solo en eso».
Ascendiendo a la fama en el Principado
Akliouche se convirtió en uno de los activos ofensivos más importantes del Mónaco antes de cerrar su traspaso. El zurdo firmó una sobresaliente temporada 2024-25, con siete goles y 12 asistencias en 43 partidos.
Mantuvo esa impresionante regularidad durante la temporada 2025-26, con otros siete goles y 11 asistencias en todas las competiciones. Esas actuaciones a nivel nacional y continental llamaron la atención de la selección francesa. Después de ganar una medalla de plata olímpica en París en 2024, Akliouche debutó con la absoluta en septiembre de 2025 y posteriormente se aseguró un sitio en la convocatoria de Francia para el Mundial de 2026.
- AFP
Preparándose para un nuevo capítulo
Akliouche debe integrarse ahora a la perfección en el exigente sistema táctico de Enrique. La versatilidad del creativo centrocampista será clave para el PSG, que compite en múltiples frentes nacionales y europeos.
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