El traslado al Parque de los Príncipes tiene un profundo significado personal para Akliouche. El natural de Tremblay-en-France pasó los primeros años de su infancia jugando en equipos locales como Villemomble y US Torcy antes de marcharse al Mónaco en 2017.

«Antes que nada, me gustaría dar las gracias al presidente Nasser Al-Khelaifi, a Luis Campos y, por supuesto, al entrenador Luis Enrique por la confianza que han depositado en mí», reveló Akliouche. «Estoy muy orgulloso. ¡Y, evidentemente, muy feliz! Para mí es un honor unirme a un club tan prestigioso como el Paris Saint-Germain.

«Cuando el Paris Saint-Germain mostró interés en mí, bueno, para mí estaba claro. Es un club especial para mí porque crecí en la región de París. Es una gran fuente de orgullo jugar para el Paris Saint-Germain. ¿Mi objetivo? Simple: trabajar duro y ayudar al equipo a ganar.

«¡Eso es todo! Es una historia maravillosa para mí, y también para mi familia. Pero ahora mismo estoy realmente centrado en trabajar duro y devolver toda esa confianza sobre el terreno de juego. Estar hoy aquí es realmente maravilloso. Es algo muy especial. También soy consciente del alto nivel que se exige para representar a este equipo. Hoy estoy realmente centrado solo en eso».



