Lyon se mueve por Endrick tras la falta de minutos en el Real Madrid
Gran promesa, pero pocas oportunidades
Endrick llegó al Real Madrid en julio de 2024, pero ha tenido que ser paciente para ganarse oportunidades en el primer equipo debido a una combinación de lesiones y la intensa competencia por los puestos de ataque. Durante sus primeros meses, principalmente apareció como suplente, aunque destacó en su debut en la Champions League, donde anotó un gol tardío y se convirtió en el goleador más joven del club en la competición.
La llegada de Kylian Mbappé poco antes de su debut intensificó aún más la competencia en la delantera. A pesar de estos desafíos, Endrick ha mostrado destellos de su talento, incluyendo cinco goles en la Copa del Rey durante su campaña de debut, convirtiéndose en el máximo goleador del Real Madrid en la competición. La limitación de sus minutos ha alimentado los rumores sobre un posible préstamo en enero, buscando tiempo de juego constante de cara a la Copa del Mundo.
Sobre la situación, Xabi Alonso comentó a TNT Sports Brasil: “Está claro que todos quieren jugar, y un jugador joven aún más. Dadas las circunstancias, queremos competir ahora mismo, y eso depende del partido. Tiene que ser paciente, estar preparado y recordar que está en el Real Madrid. Su momento llegará.”
Última actualización sobre el posible traslado
Endrick fue suplente en la reciente victoria 2-1 en El Clásico, y ahora, según informes del periodista Fabrizio Romano, ha iniciado conversaciones con el Lyon de la Ligue 1 para unirse al club en calidad de préstamo.
En una publicación reciente en X, Romano detalló los planes del delantero: “El movimiento planeado de Endrick para enero es solo un préstamo, sin intención de proceder con ninguna transferencia permanente. Endrick sigue imaginando su futuro en el Real Madrid, solo busca un préstamo a corto plazo para obtener más tiempo de juego y seguir desarrollándose, especialmente con la Copa del Mundo en el horizonte.”
Hoy se conoció además con qué club está negociando. Romano explicó: “El Olympique Lyon ha iniciado conversaciones para fichar a Endrick en préstamo en enero. Las negociaciones ya están en marcha con un enfoque oficial para traer al delantero brasileño del Real Madrid. OL presentó su plan a Endrick, quien está abierto a evaluar todas las opciones.”
Lyon continúa el proceso de reconstrucción
Un posible obstáculo para el fichaje es que el Lyon no puede ofrecer a la estrella del Real Madrid competición en la Champions League. Tras finalizar sexto en la Ligue 1 la temporada pasada, el club francés disputará la Europa League.
El Lyon puede considerarse afortunado de haber evitado un desastre financiero este verano: la autoridad deportiva de Francia había relegado al club a la Ligue 2 por irregularidades financieras significativas y deudas acumuladas. Sin embargo, tras una apelación inmediata, el equipo aseguró su regreso a la Ligue 1 al presentar nuevas garantías financieras y con un cambio de liderazgo, con la empresaria estadounidense Michele Kang como nueva presidenta, en sustitución de John Textor.
Aunque este “indulto” vino acompañado de estricta supervisión sobre sus finanzas, masa salarial y gastos de transferencia, el Lyon ha tenido un buen arranque de temporada, ganando cuatro de sus primeros cinco partidos, a pesar de la pérdida de jugadores clave como Rayan Cherki, Alexandre Lacazette y Georges Mikautadze.
Endrick tiene una gran decisión que tomar
Las conversaciones aún se encuentran en etapas muy tempranas, y Endrick cuenta con tiempo para evaluar su opción, ya que la ventana de transferencias no se abre hasta enero. Sin embargo, con el equipo de Xabi Alonso liderando LaLiga, parece poco probable que el joven delantero se convierta en titular habitual en el Bernabéu. La necesidad de minutos de juego regulares se volverá cada vez más crucial a medida que se acerque la Copa del Mundo.
