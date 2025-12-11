Chelsea winter slump GFXGetty/GOAL

De la ilusión a la lucha por la Champions League: el invierno negro del Chelsea de Enzo Maresca

Chelsea ilusionaba: Maresca llevó a los jóvenes Blues a un 3-0 al Barcelona y un 1-1 ante el Arsenal pese a jugar con un hombre menos.

Sin embargo, apenas un par de semanas después, el ambiente en el oeste de Londres se ha vuelto sombrío. Desde su victoria sobre los Gunners, favoritos al título, los Blues solo han sumado un punto de seis posibles en la Premier League, con un empate fuera de casa ante un Bournemouth fuera de forma y una derrota ante el Leeds United. Buscaban redimirse en Europa frente al Atalanta el martes, pero cayeron 2-1 en Bérgamo, perdiendo además la oportunidad de asegurar un puesto entre los ocho primeros de la fase de grupos.

Una vez más, se perfila un duro invierno para el Chelsea. El club tuvo tiempo suficiente para anticipar estas dificultades y debería haberse preparado mejor. Sin embargo, su obstinada apuesta por su 'proyecto' los ha condenado a vivir una temporada de transición en lugar de aspirar a la gloria.

    Caída similar

    El Chelsea de Maresca ya tiene historial de dificultades durante el periodo festivo. Aunque comenzaron diciembre de 2024 con seis victorias consecutivas en todas las competiciones, luego encadenaron cinco partidos sin ganar en la Premier League, con su único respiro en ese tramo durante un duelo de FA Cup ante el modesto Morecambe.

    Cuando los Blues superaron 2-1 al Brentford antes de esa mala racha, se situaban a solo dos puntos del Liverpool en la cima de la tabla. Sin embargo, desde el club se transmitía un mensaje claro: no querían ser vistos como contendientes al título. Esa narrativa parecía estar grabada sobre el túnel de Stamford Bridge, de manera similar al "You'll Never Walk Alone" que adorna Anfield.

    “Ni siquiera sé qué es eso,” respondió entonces el extremo Noni Madueke al ser preguntado sobre ganar la liga, justo antes de que el Chelsea perdiera puntos frente al Everton, iniciando su racha sin victorias. Podrían haber sido el primer equipo en la historia que se excluyó a sí mismo de la contienda con palabras.

    La sequía de triunfos en la Premier League terminó el 20 de enero con un 3-1 en casa ante los Wolves, pero luego el Chelsea cayó en tres de sus siguientes cuatro partidos, regresando a la lucha por los cinco primeros puestos. Solo lograron estabilizarse y cerrar la temporada en cuarta posición tras vencer a sus rivales europeos, Nottingham Forest, en la última jornada.

    Diferentes razones para una nueva caída

    La primera mitad de la temporada 2024-25 fue positiva para el Chelsea por varias razones clave. Maresca, sobre todo, logró construir sobre los cimientos dejados por su predecesor, Mauricio Pochettino, cuyo equipo terminó a solo cinco puntos de un puesto en la Champions League pese a las críticas mixtas durante su única temporada. Antes del Boxing Day, los Blues solo habían caído dos veces en la Premier League: en casa frente al campeón Manchester City en la primera jornada y de visitante ante el eventual ganador del título, Liverpool, en octubre.

    Otro factor a favor del Chelsea fue disputar la fase de grupos de seis partidos de la Conference League, en lugar de la exigente ronda de ocho partidos de la Champions League. Mientras sus rivales nacionales se enfrentaban a los mejores equipos de Europa, Maresca pudo rotar ampliamente su plantilla frente a equipos como FC Noah, Astana y Shamrock Rovers. Esto permitió que los jugadores del primer equipo llegaran más frescos y en mejor forma a los partidos de la Premier League, mientras que Cole Palmer ni siquiera fue registrado en la competición europea hasta las etapas eliminatorias.

    Sin embargo, esta temporada Maresca ha tenido dificultades para gestionar la intensidad de jugar partidos clave cada tres o cuatro días, en contraste con la posibilidad de dividir su equipo en dos para distintas competiciones. A eso se suman las secuelas de la larga campaña del Mundial de Clubes durante el verano, que redujo el tiempo de pretemporada para recuperar forma física y agudeza táctica.

    The Athletic calculó que, hasta la fecha, Maresca ya ha realizado la asombrosa cifra de 119 cambios en su alineación inicial en 23 partidos esta temporada, un récord en la Premier League, y la plantilla empieza a mostrar desgaste físico.

    “Creo que esta noche, en el primer XI, teníamos en el campo a ocho o nueve jugadores que jugaron contra Tottenham, contra Barcelona, contra Wolves, contra Arsenal,” explicó el italiano tras la derrota del martes ante el Atalanta. “Si miras los cinco cambios que hicimos respecto a Bournemouth, es diferente. Los que jugaron esta noche son los que están disputando casi todos los partidos.”

    Desastre creado por ellos mismos

    El Chelsea sabía que este tipo de problemas los acecharía esta temporada. La directiva era plenamente consciente de la intensa carga de partidos que enfrentaría el equipo tras la extensa campaña 2024-25. Durante el verano, incorporaron a ocho jugadores que se integraron de inmediato al equipo de Maresca (Dario Essugo, Liam Delap, Joao Pedro, Jamie Gittens, Jorrel Hato, Estevao Willian, Alejandro Garnacho y Facundo Buanonotte), pero vendieron a seis futbolistas que habían tenido minutos significativos la temporada anterior (Madueke, Joao Felix, Kiernan Dewsbury-Hall, Renato Veiga, Christopher Nkunku y Nicolas Jackson). En otras palabras, no añadieron suficientes jugadores preparados para competir al más alto nivel.

    De las incorporaciones recientes, solo se podría argumentar que Pedro o Delap podrían ocupar un lugar en el once titular más fuerte. Aun así, ninguno de ellos tiene la capacidad de marcar la diferencia respecto al equipo de la temporada pasada. Sumado al hecho de que Chelsea nuevamente ha gastado millones en jóvenes promesas que quizá ni siquiera vean minutos competitivos, surge la pregunta: ¿cuántos refuerzos de primer nivel podrían haber fichado en su lugar para realmente fortalecer al equipo?

    Dependencia de Palmer y Caicedo

    De todos los millones que Chelsea ha invertido en la era BlueCo, solo dos fichajes destacan indiscutiblemente como “clase mundial”: Moisés Caicedo y Cole Palmer, claramente por encima de sus compañeros. Los Blues han mostrado altibajos sin su estrella ecuatoriana, y desde su expulsión contra el Arsenal no han logrado victorias (incluso su regreso frente al Atalanta terminó en derrota).

    Esa es una tasa de aciertos increíblemente baja para un club que presume de su “modelo de negociación”. Con £105 millones (140 millones de dólares) invertidos en el ganador del Mundial, Enzo Fernández debería ser mucho más que un buen, pero no excepcional, jugador. La mayoría de las opciones en el plantel son mediocres en el mejor de los casos. Su rotación de extremos refleja la misma situación, con pocos jugadores capaces de marcar la diferencia, salvo en los raros momentos en que el prometedor Estevao brilla de manera espectacular.

    La única nota positiva ha sido el manejo del regreso de Reece James: el capitán, propenso a lesiones, ahora está regularmente en forma y disponible para los partidos más importantes. Aun así, Chelsea sigue careciendo del poder estelar que se esperaría de un club de su tamaño y nivel de inversión.

    Socavando a Maresca

    Mucho se ha hablado de la indisciplina del Chelsea esta temporada, con la expulsión de Moisés Caicedo siendo su sexta tarjeta roja en todas las competiciones. Cuatro de ellas han sido en la Premier League, todavía por debajo del récord de nueve, pero no es descabellado pensar que podrían igualarlo de aquí a mayo.

    El equipo de los Blues es el más joven de la Premier League esta campaña, con una edad promedio de 23.3 años. En segundo lugar se encuentra el Tottenham, con 24.7 años. Maresca, por su parte, es relativamente inexperto como entrenador, con poco más de 150 partidos a nivel senior, 67 de ellos antes de llegar a Stamford Bridge.

    Aun así, el italiano ha demostrado ser uno de los entrenadores emergentes más prometedores, evolucionando tácticamente y manejando un vestuario joven en medio del ruido que rodea al club. Sin embargo, merece contar con más jugadores capaces de rendir al máximo nivel: que los más veteranos sean Tosin Adarabioyo y Robert Sánchez evidencia un vacío de responsabilidad que deberían afrontar los directores deportivos y responsables de reclutamiento.

    Tras la derrota ante el Leeds —donde Tosin fue culpable del tercer gol— Maresca admitió que no todos los jugadores tienen la calidad necesaria para suplir ausencias clave: "La mayor parte de la rotación que hacemos es porque el otro no puede jugar. Pero siempre intento ser honesto contigo. En el fútbol, en la vida, en cualquier trabajo, hay un nivel. Andrey [Santos], desafortunadamente, no es Moi [Caicedo]. Tosin no es Wes [Fofana]. Tienen diferentes habilidades. Si te digo que Andrey es como Moi, puedes entender por ti mismo que soy un mentiroso. Hay un nivel en todos los trabajos. Como yo. Muchos entrenadores son mejores que yo. Algunos no. Pero hay un nivel en todos los trabajos. Entonces, para mí, [esta] es la realidad."

    Compromisos festivos complicados

    Chelsea afronta el duelo del sábado contra el Everton con apenas un punto de ventaja sobre los Toffees en la tabla. El historial de David Moyes frente a equipos de élite es irregular, pero incluso él debe sentirse confiado, ya que los Blues no han ganado cuatro de sus siete partidos de Premier League en casa esta temporada.

    Esta racha sin victorias intensifica la presión sobre Chelsea ante sus hinchas, que pueden mostrarse impacientes si el equipo no ofrece fútbol vistoso o resultados positivos. El entusiasmo generado tras su último triunfo en Stamford Bridge hace dos semanas ya se ha desvanecido.

    Tras el Everton, se avecinan enfrentamientos complicados: Newcastle en St James’ Park —un campo notoriamente difícil para los Blues— y Aston Villa, supuestos contendientes al título, de nuevo en casa. Luego vendrán partidos contra Bournemouth y Manchester City alrededor del Día de Año Nuevo. Al menos, los emparejamientos de la Carabao Cup y la FA Cup han sido más llevaderos —fuera contra Cardiff City y Charlton Athletic respectivamente—, lo que permitirá a Maresca implementar la rotación completa de la temporada pasada y aliviar la carga sobre sus jugadores más confiables.

    Aun así, estas últimas semanas han sido un duro recordatorio para todos en Chelsea: el equipo no es lo suficientemente bueno ni tiene la profundidad necesaria para ser serio contendiente en la Premier League o la Liga de Campeones. En algún momento deberán respaldar las enormes inversiones del proyecto. No tiene sentido creer en un plan multimillonario si no se asume el desafío desde ahora, evitando postergar los problemas hacia temporadas futuras.

