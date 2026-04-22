Los Lakers ya descarten casi por completo el regreso del esloveno para la serie contra Houston, según el periodista deESPN Shams Charania. El regreso del máximo anotador de la temporada regular (33,5 puntos por partido) aún no tiene fecha y se estima que estará de baja «por tiempo indefinido».
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Luka Doncic preocupa: malas noticias para los Lakers
A principios de abril, Doncic sufrió una distensión de segundo grado en la parte posterior del muslo durante el partido estelar contra Oklahoma City Thunder. A pesar de la desventaja en el marcador y de sus evidentes molestias, el entrenador JJ Redick lo mantuvo en la cancha, con consecuencias nefastas.
Viajó a España para tratarse con inyecciones y hace días volvió a Los Ángeles, justo cuando los Lakers, guiados por LeBron James, Marcus Smart y Luke Kennard, se pusieron 2-0 ante los Rockets.
«Es estupendo que haya vuelto. Ha conseguido algunos rebotes para los chicos y ha dado algunos pases en unos ejercicios de tiro», dijo Redick antes del segundo partido contra los Rockets. «Es bueno que el equipo vuelva a estar realmente unido».
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Austin Reaves progresa con los Lakers.
Mientras Doncic aún no puede pensar en volver a jugar, Austin Reaves, también lesionado, avanza rápido, según ESPN. Reaves se lesionó poco después de la conmoción por la baja de Doncic y lleva semanas recuperándose de un desgarro en los músculos abdominales laterales. Ya ha reanudado los uno contra uno en los entrenamientos y, en la siguiente fase, pasará a los tres contra tres y a los cinco contra cinco.
Cuando están disponibles, Reaves y Doncic son los motores del ataque de los Lakers. Aun así, muchos daban por eliminados a los angelinos en la primera ronda contra los Rockets. Sin embargo, el “Purple and Gold” calló a los críticos y viaja a Houston con ventaja de 2-0.
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Los Lakers pueden confiar en la histórica serie de playoffs de LeBron
LeBron James nunca ha perdido una ventaja así en playoffs; lo ha hecho en 32 ocasiones. Sin Doncic ni Reaves, el Rey firmó 28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Marcus Smart anotó 25 con cinco triples, y Luke Kennard sumó 23 con tres de seis desde la línea de tres. Smart encestó cinco triples y terminó con 25 puntos, mientras que Kennard sumó 23, incluido 3 de 6 desde la línea de tres (8/13 en tiros de campo).
En el primer encuentro, los Lakers aprovecharon la baja de última hora de Kevin Durant. El martes, en el segundo encuentro, Durant lideró a Houston en la primera parte con 20 puntos (6/7 en tiros), pero tras el descanso se apagó (5 puntos) y sumó nueve pérdidas, cinco en el segundo tiempo.
La serie se muda a Houston para los próximos dos encuentros; el sábado, los Lakers podrían conseguir el primer match ball.
Playoffs de la NBA 2026: enfrentamientos y resultados de la primera ronda
Conferencia Enfrentamiento Clasificación Oeste Thunder (1) - Suns (8) 1-0 Oeste Lakers (4) - Rockets (5) 2-0 Oeste Nuggets (3) - Timberwolves (6) 1-1 Oeste Spurs (2) - Trail Blazers (7) 1-1 Este Pistons (1) - Magic (8) 0-1 Este Cavaliers (4) - Raptors (5) 2-0 Este Knicks (3) - Hawks (6) 1-1 Este Celtics (2) - Sixers (7) 1-1