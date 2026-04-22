Luka Doncic preocupa: malas noticias para los Lakers

A principios de abril, Doncic sufrió una distensión de segundo grado en la parte posterior del muslo durante el partido estelar contra Oklahoma City Thunder. A pesar de la desventaja en el marcador y de sus evidentes molestias, el entrenador JJ Redick lo mantuvo en la cancha, con consecuencias nefastas.

Viajó a España para tratarse con inyecciones y hace días volvió a Los Ángeles, justo cuando los Lakers, guiados por LeBron James, Marcus Smart y Luke Kennard, se pusieron 2-0 ante los Rockets.

«Es estupendo que haya vuelto. Ha conseguido algunos rebotes para los chicos y ha dado algunos pases en unos ejercicios de tiro», dijo Redick antes del segundo partido contra los Rockets. «Es bueno que el equipo vuelva a estar realmente unido».