AFP
Luis Enrique adelanta posibles fichajes del PSG y admite que pocos jugadores podrían mejorar al campeón de Europa
El PSG vence al Lyon en un partido agitado mientras Luis Enrique exige más 'resiliencia' al equipo
El PSG recuperó el liderato de la Ligue 1 tras una dramática victoria 3-2 sobre el Lyon, sellada por un cabezazo de Joao Neves en tiempo de descuento. El encuentro, cargado de goles rápidos y polémicas, evidenció la eficacia ofensiva del PSG, pero también dejó al descubierto fallos defensivos que Enrique no tardó en señalar.
El momento decisivo llegó en los últimos instantes, cuando Neves convirtió un córner para dar la victoria al PSG, apenas minutos después de que Nicolas Tagliafico del Lyon fuera expulsado por una entrada imprudente sobre Vitinha, una decisión que generó protestas del cuerpo técnico y jugadores del Lyon.
Tras el partido, Enrique declaró: “Quería ver resiliencia y eso es lo que mostraron. Luchamos hasta el final, pero debemos mejorar en defensa. Ambos goles vinieron de una mala alineación. No puedes adelantar la línea sin presión sobre el balón”. Aun así, elogió la mentalidad y la compostura de su equipo para asegurar los tres puntos.
- AFP
Luis Enrique insinúa planes para enero
Hablando sobre la próxima ventana de transferencias de enero, Luis Enrique adoptó un tono prudente. Afirmó que el PSG está “siempre abierto a reforzarse”, pero subrayó lo complicado que resulta mejorar a un equipo de élite: “Reforzar un equipo de esta calidad es muy difícil. Hay muy pocos jugadores que realmente puedan fortalecer a este equipo”.
Enrique agregó que confía plenamente en la plantilla actual y que no harán fichajes por presiones externas: “Esperamos tener un equipo bien pensado y equilibrado. Hay muchos jugadores jóvenes que pueden desarrollarse y aportar aún más”.
Entre los posibles objetivos, el PSG ha sido vinculado con Eric García, del Barcelona, un futbolista que Enrique conoce de su etapa como seleccionador de España. El club francés prepara una oferta de invierno de 5 millones de euros, aunque Barcelona se muestra reticente a vender. La inteligencia táctica de García y su manejo del balón encajan en el sistema de posesión de Enrique, especialmente ante las lesiones de defensores clave como Achraf Hakimi.
El PSG construye de manera más inteligente, no más deslumbrante
Bajo la dirección deportiva de Luis Campos, el PSG ha adoptado un cambio filosófico profundo. Se acabaron los fichajes ostentosos y los salarios desorbitados; ahora el club prioriza un gasto sostenible y jugadores versátiles que encajen en el modelo táctico de Enrique. Campos ha trabajado para equilibrar la estructura salarial, introduciendo pagos basados en méritos ligados al rendimiento y a las apariciones, en lugar de la fama o el estatus de estrella.
Según Campos, la nueva política garantiza que “ganas más cuando lo mereces, cuando juegas”. Este enfoque fue clave en la salida de Gianluigi Donnarumma en el verano de 2025, ya que sus exigencias salariales superaban los límites revisados del club. Campos defendió la decisión: “Donnarumma quería un PSG que ya no existe. Ahora el club es más importante que cualquier jugador”.
El resultado es una plantilla más ágil y cohesionada, construida sobre la flexibilidad táctica. Incluso sin fichajes de alto perfil, el PSG mantiene profundidad en todas las posiciones y apuesta por el desarrollo interno para sostener el éxito. Este enfoque refleja una modernización más amplia en el fútbol de élite, donde la disciplina financiera y el equilibrio de la plantilla pesan más que el poder individual de las estrellas.
La colaboración entre Campos y Enrique asegura que cada fichaje tenga un propósito táctico claro, en marcado contraste con la era anterior de compras impulsivas motivadas por marketing y valor de marca.
- AFP
El nuevo equilibrio del PSG depende del éxito, la sostenibilidad y la visión a largo plazo
La victoria del PSG sobre el Lyon puso de manifiesto el equilibrio que el club busca: excelencia en el campo combinada con responsabilidad fuera de él. A pesar de las lesiones y la apretada agenda, el equipo se mantiene competitivo en la cima de la Ligue 1 y demuestra resiliencia en los momentos decisivos.
El entrenador Luis Enrique, aunque satisfecho con el triunfo, señaló que el PSG “debe seguir mejorando”, especialmente en las transiciones defensivas. Su enfoque en estructura, disciplina y adaptabilidad refleja la reestructuración más amplia del club liderada por Campos.
Tras el partido, Enrique resumió la dirección del equipo de manera concisa: “Estamos felices de estar en la cima, pero no es suficiente. Queremos jugar mejor, defender mejor y crecer juntos. El objetivo no es solo ganar, es construir algo duradero.”
Anuncios