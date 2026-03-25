Goal.com
En directo
Austria v Romania - European Qualifiers Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Lucescu, enfermo pero en el banquillo: «No puedo marcharme como un cobarde»

Romania
Turkiye vs Romania
Turkiye
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
M. Lucescu

El seleccionador de Rumanía habla de cara al partido de repesca del Mundial de mañana contra Turquía

Mircea Lucescu, de 80 años y con toda una vida dedicada al fútbol, dirigirá mañana a su Rumanía en busca de una plaza en el Mundial, del que lleva 28 años sin participar. El técnico lleva meses luchando contra una enfermedad cuya naturaleza no ha querido revelar, «para que no fuera el centro de todas las conversaciones».


«Cuando los médicos me dijeron que podía seguir entrenando, me concentré en lo que tenía que hacer por Rumanía», declaró al Guardian, en vísperas del partido contra Turquía, el técnico «trotamundos» que, entre otros, también ha entrenado en Italia (Pisa, Brescia, Reggiana e Inter).

  • «He hablado con la federación y me han dicho que no conseguían encontrar una solución. No estoy en mi mejor forma, así que me habría apartado si hubiera habido otra opción. Pero insisto: no puedo marcharme como un cobarde. Debemos creer en nuestras posibilidades de clasificarnos», informa la Ansa.


    En los últimos meses, Lucescu ha sido ingresado en el hospital tres veces, pero durante su estancia ha permanecido en estrecho contacto con los jugadores y el cuerpo técnico, analizando los partidos de Turquía. «Jugaremos en un ambiente imposible. Lo conozco a la perfección: es el estadio del Besiktas. No sé si hay alguna forma de contener el ruido que van a hacer. Tendré que explicarles a mis chicos, a los que nunca han jugado en Turquía, lo que les espera».

    • Anuncios
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Turkiye crest
Turkiye
TUR
Romania crest
Romania
ROU