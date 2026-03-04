AFP
Traducido por
Lucas Paquetá se muestra sorprendido por el despido de Filipe Luis del Flamengo y afirma que el entrenador es «el principal responsable» del regreso del exjugador del West Ham a Brasil
Un golpe personal: Luis, el catalizador del regreso de Paquetá
El centrocampista ofensivo de 26 años no ocultó su decepción por la marcha de su entrenador y amigo, revelando que Luis fue el principal impulsor de su regreso a Sudamérica. Paquetá completó un sensacional fichaje de vuelta al club de su infancia desde la Premier League en 2026 por 42 millones de euros, lo que supuso el traspaso más caro de la historia del fútbol brasileño. En una emotiva publicación, Paquetá destacó el vínculo personal entre ambos y afirmó: «Cómo deseaba que todos esos sueños que soñamos juntos se hubieran hecho realidad... ¡Quería darte las gracias por todo lo que hiciste para traerme de vuelta, sin duda, la persona más responsable de esto!».
- AFP
Una ruptura de la confianza entre bastidores
Aunque la decisión de despedir a Luis se tomó tras la goleada por 8-0 al Madureira, que aseguró al Flamengo su pase a la final del Campeonato Carioca, las razones del despido parecen estar lejos del terreno de juego. A pesar del dominio en el campo, han surgido informes que sugieren una grave ruptura de la confianza entre Luis y la jerarquía del club. Se alega que el presidente Luiz Eduardo Baptista descubrió que el entrenador había mantenido conversaciones clandestinas con BlueCo, el grupo propietario del Chelsea, durante el proceso de renovación de su contrato, lo que provocó una ruptura definitiva en su relación profesional.
Paquetá, sin embargo, prefirió centrarse en la personalidad del entrenador saliente en lugar de en las políticas de la junta directiva. Elogió al ex lateral izquierdo del Atlético de Madrid y del Chelsea por su integridad y el nivel que estableció para la plantilla. «Tu lealtad, dedicación y amor por lo que haces siempre serán un ejemplo para todos nosotros», escribió Paquetá. Los comentarios del centrocampista reflejan un vestuario que se mantuvo en gran medida leal a Luis, incluso cuando la directiva comenzó a desconfiar de sus intereses externos y del fracaso del equipo para conseguir los títulos de la Supercopa y la Recopa Sudamericana a principios de la temporada.
Agradecimiento por una trayectoria legendaria
La salida de Luis marca el final de una etapa muy exitosa para el Rubro-Negro, durante la cual pasó sin problemas de una carrera como jugador con muchos logros a la dirección técnica. Durante su estancia en el banquillo, Luis llevó al equipo a ganar cuatro trofeos importantes, entre ellos la Copa Libertadores y el Brasileirao. Paqueta se unió al coro de aficionados que reconocieron este legado, diciendo: «Como aficionado del Flamengo, ¡gracias por todos los logros que nadie podrá borrar jamás! Como amigo, ¡gracias por ser el tipo sensacional que eres! Te queremos, Fili. ¡Que Dios te bendiga y te dé aún más éxito en todo lo que hagas!».
A pesar de las fricciones internas, el historial estadístico de Luis sigue siendo formidable, ya que ha dirigido 101 partidos con 64 victorias y solo 15 derrotas.
- Getty Images Sport
De cara a la final de la Fla-Flu
El Flamengo debe actuar con rapidez para estabilizar el barco, ya que se acerca la final del Campeonato Carioca contra su archirrival, el Fluminense. Según se informa, la directiva del club está buscando experiencia portuguesa para llenar el vacío, y el exentrenador del Mónaco, Leonardo Jardim, es el principal candidato. Para Paquetá y sus compañeros, la prioridad sigue siendo conseguir el título que Luis les ayudó a alcanzar, aunque el hombre que lo trajo de vuelta no estará allí para verlo desde la banda.
Es probable que las repercusiones de esta decisión se sientan durante algún tiempo, sobre todo teniendo en cuenta el apoyo público que Luis recibía de jugadores clave como Paquetá. Como fichaje más caro de la historia del club, el respaldo público de Paquetá al entrenador destituido tiene un peso significativo. Por ahora, los sueños que Paquetá mencionó que esperaban alcanzar juntos tendrán que perseguirse bajo un nuevo liderazgo, ya que el Flamengo entra en otro periodo de transición a pesar de su continuo dominio en el ámbito nacional.
