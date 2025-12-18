Los Spurs buscan un acuerdo por el prodigio brasileño Rayan mientras el Real Madrid prepara una oferta de €50 millones
Batalla de fichajes en juego
El Tottenham ha estado siguiendo a Rayan de cerca durante meses, alentado por su rápido desarrollo y producto final consistente. Sin embargo, según O Dia, el club del norte de Londres pronto podría verse superado por el Madrid, que está considerando una oferta en la región de €50 millones (£44m/$59m) mientras reevalúan sus opciones de ataque antes de la próxima ventana de transferencias. Los Blancos ven a Rayan como una alternativa seria tras el inminente traslado de préstamo de Endrick al Lyon. Una potencial oferta de €50m aumentaría significativamente las apuestas. Esa cifra supera la valoración de €40m mencionada inicialmente cuando el interés del Tottenham se hizo público, subrayando lo rápido que ha aumentado el valor de Rayan.
- Getty Images Sport
El trabajo de scouting y la paciencia estratégica de los Spurs
Tottenham, por su parte, no se ha apresurado a iniciar negociaciones formales. Según NT Vascaínos, el entrenador asistente Matt Wells y el cazatalentos Alex Fraser han llevado a cabo un extenso análisis de las actuaciones de Rayan, incluyendo una revisión detallada de su reciente actuación contra Fluminense. La retroalimentación ha sido abrumadoramente positiva, y Tottenham está impresionado por su movimiento, compostura frente al gol e inteligencia táctica. A pesar de esa admiración, los Spurs están procediendo con cautela. Vasco da Gama mantiene firmemente el control del futuro del jugador y tiene poco incentivo para acelerar las discusiones. El club brasileño recientemente aseguró a Rayan con una extensión de contrato que se extiende hasta 2028, insertando una elevada cláusula de rescisión de €80 millones (£70m/$92m) que les otorga ventaja en cualquier negociación.
Barcelona también está observando de cerca
Según Sport, el director deportivo Deco ha estado siguiendo cuidadosamente el ascenso de Rayan, con su reciente forma llamando la atención una vez más. La admiración de Deco por el jugador es duradera; durante su trabajo de scouting anterior para el Barcelona, se dice que recomendó a Rayan cuando el delantero tenía solo 15 años. A pesar de esos vínculos, se entiende que Rayan no tiene deseos de mudarse durante la ventana de enero. Su enfoque inmediato sigue siendo continuar su desarrollo en Vasco, donde los minutos regulares y la responsabilidad han acelerado su crecimiento. Un lugar en el equipo de Brasil de Carlo Ancelotti para el Mundial del próximo verano se dice que es un objetivo personal importante, después del cual se reevaluaría un movimiento a Europa.
- Getty Images Sport
El músculo financiero da esperanza a Tottenham
La confianza de Tottenham en el mercado ha sido reforzada por un significativo impulso financiero. A principios de la campaña, el club confirmó una inyección de capital de £100 millones por parte de los accionistas mayoritarios, el fideicomiso de la familia Lewis, fortaleciendo la posición de los Spurs mientras planifican el éxito a largo plazo. Los ejecutivos del club ven la inversión como una oportunidad para competir de manera más agresiva por el talento élite, especialmente jugadores jóvenes capaces de dar forma al futuro del equipo. Rayan encaja perfectamente en ese perfil, y los Spurs mantienen la esperanza de que su enfoque estructurado y un camino claro puedan atraer al jugador cuando llegue el momento.
"Nos complace anunciar que nuestro accionista mayoritario, el fideicomiso de la familia Lewis, ha, a través de ENIC Sports & Development Holdings Ltd (“ENIC”), inyectado £100 millones de nuevo capital en el Club," se leía en un comunicado en el sitio web oficial de Tottenham.
"Esta inyección de capital fortalecerá aún más la posición financiera del Club y dotará al equipo de liderazgo del Club con recursos adicionales para continuar el enfoque en impulsar el éxito deportivo a largo plazo. Este capital adicional es parte del compromiso continuo de la familia Lewis con el Club y su futuro."
Mientras tanto, el presidente no ejecutivo Peter Charrington dijo: "Como mencioné hace unas semanas, nuestro enfoque está en la estabilidad y en empoderar al equipo de gestión para que cumpla con las ambiciones del Club. Sé que la familia Lewis también tiene ambiciones para el futuro. El compromiso de capital de hoy refleja esa ambición y me gustaría agradecerles por su continuo apoyo. Continuaremos haciendo todo lo posible para asegurar que Vinai y su equipo sean respaldados de la mejor manera posible para llevar adelante a este Club."
Tottenham vuelve a la acción de la Premier League este fin de semana contra Liverpool, mientras que el Real Madrid enfrenta al Sevilla en el Santiago Bernabéu antes del receso navideño.