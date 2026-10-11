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Vinicius Junior - فينيسيوس جونيور - Kooora OnlyKooora.com
Traducido por

Los silbidos, la expulsión y Diomandé: ¿pagará el Madrid el precio de renovar al "doble de Vinicius"?

FEATURES
Analysis
Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
Primera División
Vinicius Junior
K. Mbappe
Arsenal vs Leeds
Arsenal
Leeds
Premier League
J. Mourinho
España
Brasil
Francia
Inglaterra
Portugal

¿Fue la separación la solución ideal para ambas partes?

En un momento en el que las redes sociales se vieron ocupadas recientemente por un extraño rumor que afirmaba que Vinicius Junior había sido sustituido por un doble suyo, el astro brasileño ofrecía por sí mismo algo mucho más digno de burla dentro del campo, después de pasar de ser uno de los jugadores más mágicos e influyentes del mundo a una sombra de sí mismo, que no se parece en nada a aquel jugador que condujo al Real Madrid a sus glorias europeas.

El verano pasado, Vinicius Junior y el Real Madrid optaron por seguir juntos, en un momento en el que la marcha al Arsenal era uno de los escenarios que se barajaban con fuerza, y el pasado mes de agosto la pregunta que planteamos fue si quedarse en Madrid sería mejor para el futuro del astro brasileño, después de haber cumplido la mayoría de sus sueños con el conjunto blanco, o si la marcha a los gunners podría darle la oportunidad de convertirse en el hombre principal de un proyecto diferente.

¿Renueva con el Madrid o se marcha al Arsenal? ¿Cuál es la mejor decisión para el futuro de Vinicius Junior?



Vinicius optó por quedarse y consiguió un contrato colosal que se extiende hasta el año 2032, pero las primeras semanas de la nueva temporada reabrieron el caso de una forma aún más compleja, ya que la renovación no logró poner fin a la polémica sobre su lugar dentro del equipo, y su titubeante inicio no le concedió la protección que necesitaba frente a las críticas de la afición.

Y en la actualidad han comenzado a asomar en el horizonte los peores escenarios: la caída de rendimiento, el enfado de la afición y la pérdida de su condición de indiscutible, en un momento en el que el equipo sufre para hallar el equilibrio entre sus estrellas.

Entonces, ¿se equivocaron ambas partes al renovar, o aún es pronto para emitir un juicio?


  • "El doble de Vinicius", pero la realidad dentro del campo es otra.

    Recientemente ha circulado una teoría de la conspiración que sostiene que el verdadero Vinicius desapareció y que fue reemplazado por alguien que se le parece, basándose en el cambio de sus rasgos y de su nivel.

    Las afirmaciones llegaron a hablar de su desaparición o de su muerte durante un procedimiento estético, sin aportar ninguna prueba fiable.

    El portal español de verificación "Maldita" abordó estas afirmaciones en un informe publicado el 7 de octubre, señalando que 10 publicaciones de este tipo acumularon más de 27 millones de visualizaciones, pese a la ausencia de pruebas que las respalden.

    Pero la paradoja irónica es que Vinicius ya no necesita a un supuesto doble para generar interrogantes; porque dentro del campo, en ocasiones parece el fantasma del jugador que conoció la afición del Real Madrid, después de que su magia se desvaneciera y su influencia disminuyera.

    El brasileño ha marcado un gol y ha dado 3 asistencias en sus primeros 8 partidos en LaLiga, con un total de 585 minutos, unas cifras que no se corresponden con las aspiraciones de un jugador que se supone que es uno de los pilares del proyecto madridista.

    Luego llegó el enfrentamiento ante el Villarreal para oscurecer aún más el panorama; Vinicius empezó en el banquillo y su sustituto, Yan Diomande, marcó el gol de la victoria, antes de que el brasileño entrara y fuera expulsado tras una revisión del VAR, en una jugada que suscitó una gran polémica.

    Y así, el "doble de Vinicius" se convirtió en un titular irónico de una paradoja dolorosa: no hay prueba de que alguien haya sustituido al jugador, pero su nivel actual plantea una pregunta más seria, y es ¿dónde se ha metido el Vinicius que marcaba la diferencia en los grandes partidos?

  • La crisis es más profunda que Vinicius


    Pero cargar únicamente sobre Vinicius la responsabilidad de los problemas del Real Madrid sería una simplificación engañosa, pues el equipo sufre un desajuste táctico relacionado con cómo aprovechar a sus estrellas y lograr el equilibrio entre el ataque y la defensa.

    La presencia de Kylian Mbappé y Vinicius juntos, por ejemplo, otorga al Real Madrid unas capacidades individuales enormes, pero impone un desafío evidente al cuerpo técnico, ya que ambos tienden a desplazarse desde la banda izquierda hacia el interior, y ambos necesitan espacios para lanzarse hacia la portería, lo que convierte el reparto de funciones entre ellos en una necesidad que no se puede ignorar.

    El problema se agrava cuando los dos jugadores no participan en la medida necesaria en la presión sobre el rival, porque la pérdida del balón en el tercio ofensivo no deja su huella únicamente en los delanteros, sino que impone cargas adicionales a la línea media y a la defensa.

    Cuando la primera presión se retrasa, el rival encuentra más espacio para salir con el balón, y los centrocampistas se ven obligados a cubrir zonas más amplias, mientras que los defensas quedan más expuestos a los duelos directos y a los contraataques.

    Y aquí José Mourinho afronta un verdadero dilema: ¿da prioridad a los grandes nombres aunque ello perjudique el equilibrio del equipo, o reparte de nuevo las funciones, viéndose quizá obligado a dejar fuera del once titular a una de las estrellas cuando las circunstancias del partido así lo exijan?

    La decisión de mantener a Vinicius en el banquillo ante el Villarreal podría ser un indicio de que su estatus ya no le concede inmunidad frente a la competencia, pero no basta por sí sola para demostrar que Mourinho ha zanjado su postura respecto a él.

    Lo más importante es que el Real Madrid necesita una solución colectiva, y no un mero cambio de un jugador por otro.

    Un equipo que reúne a tantas estrellas no debería conformarse con esperar un destello individual para decidir los partidos, sino que necesita un sistema que haga a sus figuras más eficaces en el ataque y más comprometidas cuando pierde el balón.


    Y si Mourinho no logra resolver este problema, el Real Madrid podría verse ante una temporada en la que se repita la misma paradoja: grandes nombres y un potencial enorme, pero un rendimiento colectivo que no está a la altura de las aspiraciones.

  • Diomande llama a la puerta

    El gol de Yan Diomande en la portería del Villarreal añadió un matiz extra a la historia, pues el joven extremo marfileño anotó su primer tanto con la camiseta del Real Madrid, tras arrancar aprovechando un pase de Federico Valverde y colocar el balón en la red para dar a su equipo tres puntos importantes.

    Y lo más importante es que el gol llegó en el partido que Vinicius empezó en el banquillo.

    Esto no significa que Diomande se haya vuelto mejor que Vinicius, ni que un solo gol baste para demostrar su capacidad de suplirlo, pero el joven jugador le ofreció a Mourinho una opción adicional y demostró que la competencia por los puestos no debería detenerse en los nombres ni en el valor de los contratos.

    Y aquí se hace evidente una de las paradojas de la renovación: Vinicius consiguió un contrato descomunal que confirma el deseo del club de retenerlo, pero no obtuvo la garantía de ser titular pase lo que pase con su nivel; es más, la aparición de un relevo en su posición podría dificultar aún más la recuperación de su estatus si el bajón continúa.

    Y para el Real Madrid, contar con un suplente capaz de aportar representa una ventaja técnica, no una amenaza en sí misma, pero el problema empieza cuando el brillo del suplente se convierte en una prueba más de que la estrella titular no está rindiendo lo suficiente para conservar su puesto.

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  • El Barcelona se distancia y el Arsenal ofrece una imagen diferente

    La crisis del Real Madrid se vuelve más delicada con el excepcional arranque del Barcelona en LaLiga, pues tras disputarse 8 jornadas, el conjunto catalán lidera la clasificación con puntaje perfecto, al sumar 24 puntos, frente a los 18 del Real Madrid, que ha caído al tercer puesto por detrás del Atlético de Madrid.

    De este modo, la diferencia entre ambos eternos rivales es de 6 puntos, lo que coloca al Real Madrid ante una presión creciente, sobre todo si continúan sus problemas futbolísticos y la irregularidad de su rendimiento.

    En contraste, el Arsenal sigue compitiendo con fuerza en la Premier League, ofreciendo una imagen distinta de estabilidad y de capacidad para construir un proyecto colectivo.

    Lo cual nos devuelve a la pregunta que planteamos en verano: ¿habría podido Vinicius encontrar en Londres un entorno que le concediera un papel más definido, lejos de la competencia constante con Mbappé por los espacios y los focos?

    Por supuesto, no se puede afirmar con certeza que su traspaso al Arsenal le habría garantizado el éxito, pero lo que está ocurriendo en Madrid hace que esa posibilidad resulte más digna de debate de lo que lo era hace unos meses.

  • ¿Fue un error la renovación?

    Hasta ahora no se puede afirmar que la renovación haya sido un error seguro, pero es evidente que no resolvió los problemas que rodeaban el futuro de Vinicius antes de su firma.

    El brasileño quería confirmar su estatus dentro del Real Madrid, y el club quería conservar a una de sus máximas estrellas, pero el nuevo contrato no le garantizó el papel que desea dentro del campo, ni puso fin a los interrogantes sobre cómo compaginarlo con Mbappé.

    En cuanto al Real Madrid, afronta un desafío mayor que la mera recuperación del nivel de Vinicius; pues necesita un sistema más equilibrado, y una forma de juego que haga que sus estrellas trabajen en beneficio del equipo en lugar de obligar al equipo a adaptarse a sus necesidades individuales.

    Quizá Vinicius recupere su nivel en las próximas semanas, y Mourinho logre encontrar la fórmula que permita a ambas estrellas brillar juntas.

    Pero la continuidad de la situación actual podría hacer que las preguntas planteadas en verano necesiten respuestas con mayor urgencia a medida que pase el tiempo.

    En agosto, la marcha al Arsenal era una posibilidad que merecía debatirse; ahora, en cambio, la propia permanencia se ha vuelto motivo de duda, mientras el Barcelona se distancia en lo alto de LaLiga, Diomande empieza a llamar a la puerta del once titular y Vinicius se convierte en blanco de críticas y burlas.

    Y quizá lo que mejor resume la escena es que el jugador del que un rumor absurdo afirmó que había sido reemplazado por un doble, se ve ahora obligado a demostrar que todavía es capaz de ofrecer el nivel que lo convirtió en una de las máximas estrellas del mundo.

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    Pero la verdad es que Vinicius no necesita demostrar su identidad, sino recuperar su influencia. Y el Real Madrid no necesita un nuevo contrato que confirme el valor de su estrella, sino un equipo que sepa cómo aprovechar sus capacidades sin sacrificar el equilibrio.


    Si continúa el retroceso, los silbidos de reprobación se convierten en una imagen recurrente y Diomande se transforma en un verdadero competidor por su puesto, ambas partes podrían encontrarse ante la pregunta más difícil: ¿fue la renovación un paso para proteger el futuro de la relación entre ellos, o le concedió a una vieja crisis un nuevo contrato y una vida más larga?