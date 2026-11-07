¿Los salvó Odegaard de un escándalo? Un error arbitral priva al Arsenal de un penalti

El Arsenal logró una trabajada victoria por 1-0 sobre el Hull City, afianzando así su liderato en la Premier League, aunque el triunfo no puso fin a la polémica desatada por una jugada arbitral en la primera parte, después de que los locales se vieran privados de un penalti tras la intervención del videoarbitraje.

Martin Ødegaard marcó el único gol del encuentro en el minuto 72, al rematar un balón que rebotó en el portero del Hull tras un potente disparo de Noni Madueke, dándole a su equipo su quinta victoria consecutiva en la liga y la novena en las primeras 10 jornadas.

El Arsenal había reclamado un penalti tras la caída de Kai Havertz dentro del área por un agarrón del defensa del Hull, Noble Mendy, a su camiseta.

El videoarbitraje intervino para revisar la jugada, antes de que el árbitro, Farai Hallam, fuera llamado a ver la acción en la pantalla del estadio. Tras la revisión, el colegiado decidió señalar un libre directo a favor del Hull, después de que el árbitro de vídeo le informara de que Havertz se encontraba en posición de fuera de juego durante la construcción del ataque, algo que provocó el enfado de Mikel Arteta, quien mostró su desacuerdo con la decisión ante el cuarto árbitro antes del final de la primera parte.

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