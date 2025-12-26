En una declaración detallada que confirma la desinversión, CFG dejó claro que la decisión siguió a una revisión comercial exhaustiva y fue moldeada por la incertidumbre continua en torno a la ISL.

Una declaración decía: "Mumbai City FC (el Club) puede confirmar que City Football Group Limited (CFG) ha desinvertido su participación accionaria en el Club. Los propietarios fundadores asumirán el control total de la organización en adelante. Desde 2019, CFG y Mumbai City FC han alcanzado nuevas alturas, ganando dos Shields de Ganadores de la Liga ISL y dos títulos de la Copa ISL, fortaleciendo las operaciones de fútbol del Club y haciendo contribuciones significativas al crecimiento del juego en India.

"CFG ha tomado esta decisión tras una revisión comercial exhaustiva y a la luz de la incertidumbre continua en torno al futuro de la Liga Súper India (ISL). Este paso refleja el enfoque disciplinado y estratégico de CFG, asegurando que su enfoque siga en áreas donde pueda tener el mayor impacto a largo plazo. CFG sigue estando orgulloso de los logros y profundamente agradecido a todos los vinculados a Mumbai City FC, desde jugadores y entrenadores hasta el personal, aficionados y socios, por su compromiso y pasión, y espera continuar sus relaciones y asociaciones en India en los próximos años."