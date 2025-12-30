Los mayores ganadores y perdedores del fútbol de 2025: desde Harry Kane rompiendo su sequía de títulos hasta el fallido intento de venganza de Vinicius Jr

Hay pocas personas más molestas en el fútbol que aquellas que constantemente se quejan de los descansos internacionales. Kaveh Solhekol de Sky Sports habló en nombre de este grupo relativamente pequeño pero muy vocal de individuos de mente cerrada y egoístas en septiembre cuando preguntó: "¿Por qué se interrumpe nuestra diversión del fútbol por algo que es aburrido?"

Después de luchar contra la incredulidad inicial y la rabia provocada por una declaración tan asombrosamente arrogante, uno no podía sentir más que lástima por un hombre que encuentra el juego internacional "aburrido". Porque no te equivoques: nada de lo que sucedió en el fútbol este año se igualó con el drama del descanso internacional de noviembre. Fue pura emoción de principio a fin.

Irlanda aseguró un lugar en los play-offs de la UEFA al vencer primero a Portugal en Dublín y luego sorprender a Hungría en Budapest con un gol en el último segundo del héroe del triplete, Troy Parrott. "Dije contra Portugal que de eso están hechos los sueños, pero no creo que alguna vez tenga una noche mejor en toda mi vida," el dublinés le dijo a RTE. "Es un cuento de hadas. Ni siquiera puedes soñar con algo así. Honestamente, no tengo palabras para describir la emoción en este momento. Estas son lágrimas de alegría. Esta es la primera vez que lloro en años."

Andy Robertson también fue abrumado por la emoción al pensar en su querido amigo Jota después de haber logrado realizar su sueño compartido al llevar a Escocia a la Copa del Mundo por primera vez desde 1998. "Él se perdió Qatar por lesión, y yo me lo perdí porque Escocia no estaba en ella," el lateral izquierdo dijo en el BBC. "Así que sé que estará sonriendo desde algún lugar sobre mí esta noche."

La clasificación de Haití, por su parte, trajo alegría a un pueblo que ha sufrido mucho, con Sebastien Migne logrando llevar a los Grenadiers a su segunda aparición en la Copa del Mundo - y la primera desde 1974 - a pesar de no poder pisar el país caribeño debido a un conflicto en curso que ha obligado a 1.3 millones de personas a abandonar sus hogares.

"Es fantástico para Haití que el equipo esté de vuelta en el escenario más grande del fútbol," dijo el francés a un reportero en Curazao, donde Haití se vio obligado a jugar sus partidos en casa, después de la decisiva victoria 2-0 sobre Nicaragua.

La clasificación de Curazao fue aún más notable, ya que heroicamente aguantaron para reclamar un empate 0-0 con Jamaica que vio a la Ola Azul convertirse en la nación más pequeña en llegar a las finales. "Es una imposibilidad hecha posible," el extremo Kenji Gorre dijo a The Guardian. "Es literalmente imposible para una isla tan pequeña, una población tan pequeña de 150,000, y ahora ir al mayor pináculo del fútbol es increíble."

Y ese es el punto principal aquí: para casi todas las personas que juegan o siguen el fútbol, la Copa del Mundo es el objetivo final, porque representar a su país es el mayor honor imaginable. Por eso Messi todavía lidera a Argentina, y por eso Ronaldo dice que sólo jugaría para Portugal si pudiera.

Así que, aunque el fútbol internacional pueda ser aburrido para algunos aficionados en Inglaterra, para los millones y millones del resto de nosotros alrededor del mundo, no hay nada más grande, o mejor. Parrott dijo después de enviar a todo un país al delirio, "Esto es por lo que juego al fútbol." Es también por lo que todos todavía lo vemos también, sin embargo.