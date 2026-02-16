Getty Images Sport
Los jugadores del Chelsea tildados de «mimados» por ignorar a las jóvenes mascotas del Hull City antes del partido de la FA Cup
Los jugadores del Chelsea pasan junto a las mascotas.
El Chelsea compartió el vídeo en sus propias redes sociales cuando sus jugadores llegaron al estadio MKM del Hull para disputar el partido de copa el viernes por la noche. Sin embargo, el clip ha suscitado desde entonces una atención indeseada. Una serie de jugadores pasan junto al grupo de mascotas, entre ellos James, Estevao, Pedro y el portero Robert Sánchez. El delantero Liam Delap se detiene, pero solo para saludar a un miembro del personal del Hull al que probablemente conocía de su etapa cedido por el Manchester City en el Hull City entre 2023 y 2024.
Las estrellas del blues criticadas en las redes sociales
Como resultado, las grandes estrellas del Chelsea han sido objeto de duras críticas en las redes sociales. @BevTurner escribió: «¡Saludad a los niños, idiotas! Solo os ganáis la vida dando patadas a un balón. Pero podéis hacer que estos niños se emocionen muchísimo. ¡Chocadles los cinco! ¡Cualquier cosa! Mimados... ¿dónde está vuestra humanidad?».
Al Foran añadió: «No les importa nada, es realmente deprimente lo desconectados de la realidad que están los futbolistas de hoy en día».
La exnadadora olímpica Sharron Davies escribió: «Muy decepcionante @ChelseaFC, ¿nadie se molestó siquiera en saludar a esos jóvenes futbolistas cuando pasaron? ¡Solo les habría llevado 5 segundos!».
Una cuenta con el nombre de usuario @HarveyJB24 no se anduvo con rodeos y publicó: «Unos gilipollas que ni siquiera miran a las mascotas».
Otro usuario escribió: «Todo lo que está mal en la Premier League en unos 30 segundos de vídeo».
¿Crítica severa?
Para ser justos con la plantilla del Chelsea, acababan de entrar por una puerta, por lo que no podían prever la presencia del grupo, y la fila de mascotas estaba situada en un ángulo en el que se encontraba en el campo de visión periférico de los jugadores. Además, más tarde saludarían a las mismas mascotas justo antes del inicio del partido, como es habitual. Curiosamente, gran parte de la indignación pareció generarse entre los medios de comunicación de derecha del Reino Unido.
El Blues se clasifica con facilidad en la FA Cup
En el campo, no hubo motivos para criticar al equipo de Liam Rosenior, ya que se impuso cómodamente por 4-0 a su rival de la Championship. Pedro Neto marcó un hat-trick, mientras que Delap dio tres asistencias y Estevao también vio puerta. Los Blues conocerán a su rival de la sexta jornada en el sorteo del lunes.
Tras el partido, Rosenior elogió la profesionalidad de sus jugadores: «Lo que realmente me estoy dando cuenta rápidamente es que no solo son buenos jugadores, sino que son profesionales excepcionales», afirmó. «Creo que esta noche hemos hecho un partido muy profesional contra un equipo muy bueno que aspira a subir a la Premier League. No ha sido un partido fácil. Parte de nuestro juego ha sido todo lo que quería ver, pero, antes de eso, los valores que defiende el equipo me han hecho sentir muy feliz como entrenador».
