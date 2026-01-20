La relación de alto perfil entre Morata y la influencer italiana Campello parece haber alcanzado un punto de ruptura definitivo. Después de un período tumultuoso que los vio anunciar una separación inicial en agosto de 2024, justo después de que Morata capitaneó a España hacia la gloria del Campeonato Europeo, la pareja aparentemente había encontrado la manera de volver a estar juntos. Reavivaron su romance en enero del año pasado, con Campello previamente acreditando el movimiento de préstamo de Morata al Galatasaray como un factor crucial para salvar su vínculo, describiendo su separación inicial como "el mayor error que hemos cometido en nuestras vidas".

Sin embargo, la revista española Hola ha informado ahora que este segundo capítulo no ha logrado durar. Según la publicación, la glamorosa pareja ha estado viviendo separada durante varias semanas. Morata ha hecho sus maletas y ha dejado la residencia familiar que compartía con Campello y sus cuatro hijos pequeños: los gemelos Alessandro y Leonardo, Edoardo y Bella.

Aunque ninguna de las partes ha emitido un comunicado público oficial sobre este último desarrollo, la separación física es evidente. Los fotógrafos han capturado imágenes conmovedoras del delantero del Como tocando el intercomunicador en las puertas de la familia, esperando afuera para recoger a uno de sus hijos. A pesar de la separación, las fuentes sugieren que la pareja está manteniendo una relación cordial por el bien de sus hijos, priorizando la coparentalidad en medio del dolor personal.