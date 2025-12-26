Los hijos de Diogo Jota se unirán a las mascotas del día del partido cuando los ex clubes Liverpool y Wolves se enfrenten en Anfield
- Getty Images Sport
Los hijos de Jota, Dinis y Duarte, saldrán al campo de Anfield el sábado
En una nueva historia de The Times, Dinis y Duarte, los jóvenes hijos de Jota y su esposa Rute Cardoso, saldrán al campo de Anfield en lo que se espera sea una ocasión emocional en Merseyside este fin de semana.
Los dos niños estaban junto a su hermana menor y sus padres cuando el Liverpool celebró ganar su vigésimo título de liga tras el partido contra el Crystal Palace al final de la temporada 2024-25.
La familia asistió previamente al partido inaugural del Liverpool de la campaña 2025-26 contra el Bournemouth en Anfield el 15 de agosto, así como al primer partido de la temporada de los Wolves contra el Manchester City en Molineux al día siguiente.
Ambos clubes realizaron hermosos homenajes para Jota y su hermano André, con los seguidores del Liverpool en el Kop y en las gradas Sir Kenny Dalglish formando mosaicos que leían 'DJ20' y 'AS30' antes del partido contra el Bournemouth.
Los aficionados de los Wolves también honraron a Jota desplegando una gran pancarta de él en la previa de su enfrentamiento con el City de Pep Guardiola, mientras que la canción favorita del delantero - Fields of Gold de Sting - fue reproducida en Molineux.
Liverpool retira la camiseta número 20 de Jota tras el fallecimiento del delantero
Jota estaba viajando de regreso a Liverpool para comenzar el entrenamiento de pretemporada antes de la campaña 2025-26 cuando trágicamente falleció junto a su hermano, Andre, un futbolista profesional del equipo portugués Penafiel, el 3 de julio.
La tragedia, que ocurrió apenas 11 días después de que Jota se casara con su pareja de largo plazo, Rute, en una ceremonia en Oporto, dejó al mundo del fútbol devastado.
Tras el accidente, Liverpool tomó la decisión de retirar el número 20 de la camiseta de Jota, que había usado desde que completó su traslado desde Wolves en septiembre de 2020.
Jota ayudó a los Wolves a asegurar el ascenso antes de unirse al Liverpool
Después de unirse a los Wolves en un préstamo inicial por una temporada del equipo de La Liga, Atlético de Madrid, en julio de 2017, Jota se trasladó a Molineux de forma permanente en enero de 2018, ayudando a los Old Gold a asegurar el ascenso desde el Championship en 2017-18.
Luego continuó anotando 44 goles en 131 apariciones en todas las competiciones para los Wolves antes de unirse a Liverpool con un contrato a largo plazo.
Jota anotó 65 veces en 182 apariciones para los Reds, ganando tanto la FA Cup como la Copa de la Liga en 2021-22, antes de ayudar al club a ganar el título de liga la temporada pasada.
También obtuvo 49 participaciones con Portugal, anotando 14 goles y ganando la Liga de las Naciones en 2018-19 y 2024-25.
- Getty Images Sport
Milner y Henderson rinden recientes homenajes al internacional de Portugal
James Milner pagó un emotivo tributo a Jota al regresar a Anfield mientras vestía el número 20 de su antiguo compañero de equipo a principios de este mes.
Milner, quien jugó junto a Jota durante tres temporadas antes de que el primero partiera hacia su club actual Brighton y Hove Albion al final de la campaña 2022-23, recibió una cálida ovación del público de Liverpool al ingresar desde el banco en el partido de liga entre los dos equipos el 13 de diciembre.
En Instagram, el jugador de 39 años escribió: "Resultado decepcionante pero feliz de estar de vuelta en el campo y un momento especial para jugar en Anfield llevando el #20. Un agradecimiento enorme por la increíble bienvenida de la afición de Anfield YNWA”.
Jordan Henderson, quien jugó junto a ambos jugadores en Liverpool, también honró a Jota después de marcar en el empate 1-1 de Brentford con Leeds United al día siguiente.
Hablando con Sky Sports después del partido en el Gtech Community Stadium, Henderson dijo: "Fue su [Jota] cumpleaños recientemente, nunca lo olvidaremos. Siempre lo recordaremos para siempre realmente. Solo puedo imaginar por lo que están pasando los chicos en Liverpool. Era un buen amigo. No marco muchos goles, así que pensé que cuando lo hiciera se lo dedicaría a él”.
El partido de vuelta entre Wolves y Liverpool se llevará a cabo en Molineux el miércoles 4 de marzo.