«Los dos estamos sufriendo»: Álvaro Morata desvela los detalles de su separación con su esposa Alice Campello, mientras el exjugador del Chelsea y del Real Madrid desmiente los rumores de infidelidad.
La separación de Morata
Morata y Campello parecen haber terminado oficialmente. La pareja anunció su separación inicialmente en agosto de 2024, después de que España ganara la Eurocopa. Volvieron a estar juntos en enero del año pasado, y Campello afirmó que su separación inicial había sido «el peor error que hemos cometido en nuestras vidas».
Sin embargo, la revista española Hola ha informado ahora de que este segundo capítulo no ha durado. Según la publicación, la glamurosa pareja lleva varias semanas viviendo separada. Morata ha hecho las maletas y ha abandonado la residencia familiar que compartía con Campello y sus cuatro hijos pequeños: los gemelos Alessandro y Leonardo, Edoardo y Bella.
Campello, sin embargo, ha insistido en que no ha habido infidelidad, tras los rumores que han circulado sobre la naturaleza de la relación de Morata con una experta en gestión deportiva llamada Elena Sirigu.
«Elena es una amiga de la familia a la que conozco desde hace años, y puedo decir con absoluta certeza que no es ese tipo de persona y que nunca ha hecho nada de lo que se le acusa», escribió Campello en una apasionada publicación. Reveló que Sirigu la había llamado llorando por la etiqueta de «rompefamilias», lo que llevó a Campello a hablar públicamente para proteger la reputación de su amiga.
«Defiendo a Elena porque es inocente y porque, como mujer, sé muy bien lo mucho que pueden doler ciertas acusaciones», añadió. «Nuestra relación siempre ha sido clara: incluso dedicó su tesis de grado a Masqmai [la marca de belleza de Campello], y es una persona seria, con valores y una familia respetable».
«Los dos estamos sufriendo».
Morata admite que la ruptura de la relación ha sido difícil para ambos.
«Estamos sufriendo porque somos dos personas que se quieren, pero no nos entendemos», le dijo a Alexia Rivas.
«Alice no lo está pasando peor que yo, porque mucha gente dice que ella es la que está sufriendo. Quiero dejar claro que los dos estamos sufriendo, no es que ella esté amargada, los dos estamos sufriendo».
También se hizo eco de las palabras de su ex, insistiendo en que no ha estado con Sirigu.
Añadió: «No tengo ninguna amiga especial ni nada por el estilo, ahora mismo no me interesa eso. El día que tenga una amiga especial, saldré con ella con total normalidad y lo veréis.
Las personas que afirman que hay terceros involucrados en una separación como esta, especialmente cuando hay niños de por medio, simplemente no tienen corazón».
Morata en apuros
La cesión de Morata al Como no ha salido exactamente como él esperaba. El delantero no ha conseguido marcar ningún gol en la Serie A con el club, y su único tanto lo ha marcado en la Copa de Italia contra la Fiorentina. Anteriormente, ha hablado con pasión sobre su salud mental y se ha sincerado sobre sus dificultades frente a la portería.
«Tenía muchos pensamientos horribles y autodestructivos», confesó. «¿Vale la pena jugar con España si allá donde voy con mi familia hay incidentes desagradables, con gente que te insulta y se burla de ti? No vale la pena».
Habló del dolor que le causaba que sus propios aficionados le abuchearan cuando vestía la camiseta de la selección y del dilema entre querer retirarse y no querer dejar que los «haters» ganaran. «Si me retiro del fútbol internacional, ellos ganarán», señaló desafiante en ese momento. Mientras afronta este último revés personal con el fin de su matrimonio, esa resiliencia se pondrá a prueba una vez más, ya que busca reconstruir su vida tanto dentro como fuera del campo en Milán.
¿Qué viene después?
El Como jugará contra el Nápoles fuera de casa en los cuartos de final de la Coppa Italia el martes. El equipo de Cesc Fábregas se enfrentará luego a la Fiorentina, en lo que podría ser una gran oportunidad para que Morata marque su primer gol en la liga.
