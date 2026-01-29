La Premier League afirmó su dominio en el escenario europeo al concluir la fase de liga de la Liga de Campeones de manera dramática. El Arsenal de Mikel Arteta lideró la carga, grabando sus nombres en los libros de récords al convertirse en el primer club en ganar los ocho partidos de la fase de liga desde la reforma del formato de la competencia. Los Gunners superaron al equipo kazajo Kairat en un emocionante 3-2 en el Emirates para asegurar el primer puesto, garantizando una siembra favorable para las etapas eliminatorias.

Como resultado de terminar en primer lugar, los potenciales oponentes del Arsenal en los octavos de final están definidos. Se enfrentarán a uno de estos equipos: Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund u Olympiacos.

El Manchester City también se coló en los puestos de clasificación automática por los pelos. El equipo de Pep Guardiola aseguró la vital octava posición con una victoria profesional de 2-0 sobre el Galatasaray. Sin embargo, su recompensa es un empate potencialmente desalentador. El City se enfrentará a uno de estos equipos: Real Madrid, Inter, Bodo/Glimt o Benfica. Además, el cuadro del sorteo sugiere un posible choque en cuartos de final completamente inglés entre el City y el Arsenal si ambos equipos avanzan.