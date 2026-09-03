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Top 10 2026-27 kitsGOAL / various
Renuka Odedra

Traducido por

Los 10 mejores uniformes de local de 2026-27 y dónde comprarlos

SHOPPING

Clasificación de las equipaciones más elegantes para la nueva temporada.

Una nueva temporada de fútbol trae borrón y cuenta nueva, grandes promesas y, lo más importante, nuevo estilo. Para la campaña 2026-27, los gigantes de la ropa deportiva han recurrido a los archivos, logrando un equilibrio entre la nostalgia de finales de los 80 y la precisión moderna sobre el césped.

La cultura de las equipaciones de fútbol hace tiempo que dejó de limitarse a los días de partido; hoy las camisetas de local tienen tanto que ver con el prestigio dentro del streetwear como con imponerse durante los 90 minutos.

Desde clásicos atemporales y minimalistas hasta atrevidas reinterpretaciones geométricas que generan debate, la equipación de local de un club sigue siendo la máxima seña de identidad. GOAL repasa las mejores camisetas de local que salen este temporada en Europa y más allá.

  • Liverpool 26/27 home kitadidas

    Liverpool

    adidas no solo celebró su esperada reunión con el Liverpool, lanzó toda una declaración de intenciones. Remitiéndose de lleno a los años gloriosos de 1989 a 1991, esto no es solo una camiseta: es una afirmación cultural. El fondo rojo intenso, combinado con ese sutil tejido geométrico vintage, desprende lujo y estilo urbano, al tiempo que mantiene intacta la herencia de Anfield. Es una candidata instantánea a agotarse y toda una lección magistral de narrativa de marca.




  • Barcelona 2026-27 home kit Nike

    Barcelona

    Nike asumió un riesgo enorme al utilizar como inspiración de diseño la disposición arquitectónica del renovado Spotify Camp Nou, y le salió bien. La geometría estructural integrada directamente en las clásicas franjas azulgrana aporta a esta camiseta una textura brutal y una profundidad visual enorme. Se siente entallada, moderna e indudablemente de alta costura. Es exactamente el tipo de equipación que domina las guías de estilo a pie de campo y los fit checks de TikTok durante todo el año.



  • AC Milan home kit PUMA

    AC Milan

    PUMA eliminó los artificios, dejó de dar demasiadas vueltas al diseño y les dio a los aficionados del Milan lo que realmente querían: pura realeza italiana. Las atrevidas e inconfundibles rayas rojas y negras, combinadas con un austero ribete blanco, son atemporales. Si a eso le sumas el gráfico del escudo con sello de cera en la nuca, tienes una equipación de local que pasa con naturalidad del césped de San Siro a una pasarela de la semana de la moda.



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  • Aston Villa home kit 2026-27adidas

    Aston Villa

    En un mar de lanzamientos recargados, el reinicio minimalista del Aston Villa, inspirado en los años 60, es un soplo de aire fresco. Al prescindir de colores secundarios en favor de un cuerpo granate intenso y puro combinado con mangas azul celeste, adidas acertó de lleno con la estética entallada. El sutil cuello con falsa tapeta aporta un aire elegante y clásico que demuestra que no hacen falta gráficos estridentes para estar entre los mejor vestidos.



  • London City Lionesses 2026-27 home kitNike

    London City Lionesses

    Nike entendió perfectamente el encargo aquí. Al alejarse de las plantillas estándar para apostar por un patrón de rombos de linograbado tallado a mano e incorporar la flor Rosebay Willowherb de Londres, esto no es solo una camiseta deportiva: es una obra de arte. La atrevida combinación de colores "Hyperturq" la convierte en uno de los lanzamientos más emocionantes y culturalmente relevantes del fútbol femenino. La vas a ver por todas partes, desde los recintos de festivales hasta las calles de la ciudad.

  • Venezia home 2026-27 kitNOCTA

    Venezia

    El Venezia y la línea NOCTA de Drake siguen reescribiendo las reglas del merchandising futbolístico. Sobre una elegante base negra mate con un sutil estampado jacquard a rayas, la banda partida verde y naranja en el pecho y la marca retro en color crema convierten esta prenda en un lanzamiento de culto. Es menos una camiseta de fútbol y más una pieza de moda de lujo que da la casualidad de llevar un escudo de club.


  • Orlando Pirates 2026-27 home kit adidas

    Orlando Pirates

    Orlando Pirates y adidas lanzan de forma constante algunas de las equipaciones más impecables del fútbol mundial, y la de esta temporada no es una excepción. Al combinar una estética industrial y cruda con un lujo metálico, los chevrones tonales en gris oscuro contrastan con fuerza con los detalles en dorado metálico. Es atrevida, intimidante y, con facilidad, una de las equipaciones más elegantes de todo el ciclo 2026-27.


  • Augsburg 2026-27 home kit Mizuno

    Augsburgo

    Mizuno sigue sacando auténticas joyas en silencio, y la nueva camiseta local del Augsburgo es la prenda definitiva del «si lo sabes, lo sabes». Con una base crema en blanco roto y una intrincada textura marmoleada tonal que celebra las raíces romanas de la ciudad, desprende una elegancia sutil. Es sofisticada, discreta y está garantizada para ganarse el gesto de aprobación y el respeto de los verdaderos entendidos en equipaciones.


  • Atalanta 26-27 home kit New Balance

    Atalanta

    New Balance tomó las riendas del Inter y entregó de inmediato un acierto. Las finas y definidas franjas verticales negras y azules aportan una silueta afilada, mientras que los refinados detalles dorados elevan el conjunto de la camiseta. Da en ese difícil punto exacto entre una identidad intensa de día de partido y un estilo refinado y fácil de llevar.



  • Hearts 2026-27 home kitHummel

    Hearts

    El Hearts redobla su apuesta por el orgullo local con una camiseta granate intenso que parece hecha a medida para la afición. El sutil patrón jacquard de cuadros, inspirado en el icónico mosaico Heart of Midlothian de la Royal Mile de Edimburgo, aporta una profundidad increíble al tejido bajo los focos del estadio. Rematada con puños de un blanco brillante y un limpio cuello de pico de aire vintage, es pura tradición futbolística sin pretensiones, bien ejecutada.