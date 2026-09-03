Una nueva temporada de fútbol trae borrón y cuenta nueva, grandes promesas y, lo más importante, nuevo estilo. Para la campaña 2026-27, los gigantes de la ropa deportiva han recurrido a los archivos, logrando un equilibrio entre la nostalgia de finales de los 80 y la precisión moderna sobre el césped.

La cultura de las equipaciones de fútbol hace tiempo que dejó de limitarse a los días de partido; hoy las camisetas de local tienen tanto que ver con el prestigio dentro del streetwear como con imponerse durante los 90 minutos.

Desde clásicos atemporales y minimalistas hasta atrevidas reinterpretaciones geométricas que generan debate, la equipación de local de un club sigue siendo la máxima seña de identidad. GOAL repasa las mejores camisetas de local que salen este temporada en Europa y más allá.