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Top 10 2026-27 kitsGOAL / various
Renuka Odedra
Traducido por

Los 10 mejores kits de local de 2026-27 y dónde comprarlos

SHOPPING

Ranking de las equipaciones más elegantes para la nueva temporada.

Una nueva temporada de fútbol trae nuevos comienzos, grandes promesas y, lo más importante, nuevas equipaciones con estilo. Para la campaña 2026-27, los gigantes de la ropa deportiva han tirado de archivo, logrando un equilibrio entre la nostalgia de finales de los 80 y la precisión moderna sobre el césped.

La cultura de las equipaciones de fútbol hace tiempo que dejó de limitarse a los días de partido; las camisetas de local de hoy importan tanto por su peso en el streetwear como por su dominio durante los 90 minutos.

Desde clásicos atemporales y minimalistas hasta atrevidas reinterpretaciones geométricas que invitan al debate, la equipación de local de un club sigue siendo la máxima insignia de honor. GOAL repasa las mejores camisetas de local que llegan esta temporada en toda Europa y más allá.

  • Liverpool 26/27 home kitadidas

    Liverpool

    adidas no solo marcó su mediática reunión con el Liverpool, sino que lanzó toda una declaración de intenciones. Apoyándose de lleno en los días de gloria de 1989–91, esto no es solo una camiseta: es una afirmación cultural. El fondo rojo intenso, combinado con ese sutil entramado geométrico vintage, desprende un lujo de estilo urbano sin alterar la herencia de Anfield. Es una candidata instantánea a agotarse y toda una lección magistral de narrativa de marca.



  • Barcelona 2026-27 home kit Nike

    Barcelona

    Nike asumió un riesgo enorme al utilizar la disposición arquitectónica del renovado Spotify Camp Nou como inspiración para el diseño, y le salió bien. La geometría estructural integrada directamente en las clásicas franjas azulgrana aporta a esta camiseta una textura espectacular y una profundidad visual enorme. Se siente entallada, moderna e innegablemente de alta costura. Es exactamente el tipo de equipación que domina las guías de estilo a pie de campo y los análisis de looks en TikTok durante todo el año.



  • AC Milan home kit PUMA

    AC Milan

    PUMA dejó de lado los artificios, dejó de complicar en exceso el diseño y dio a los aficionados del Milan lo que realmente querían: pura realeza italiana. Las atrevidas e inconfundibles rayas rojas y negras, combinadas con un ribete blanco impecable, son atemporales. Si a eso le sumas el gráfico del escudo con sello de cera en la nuca, tienes una primera equipación que pasa con total naturalidad del césped de San Siro a una pasarela de la semana de la moda.



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  • Aston Villa home kit 2026-27adidas

    Aston Villa

    En un mar de lanzamientos sobrecargados de diseño, el giro minimalista de Villa, inspirado en los años 60, es una auténtica bocanada de aire fresco. Al prescindir de los colores secundarios en favor de un cuerpo granate intenso y puro combinado con mangas azul celeste, adidas dio en el clavo con una estética de corte elegante. El sutil cuello con falsa tapeta aporta un aire sobrio y clásico que demuestra que no hacen falta gráficos estridentes para entrar en la lista de los mejor vestidos.



  • London City Lionesses 2026-27 home kitNike

    London City Lionesses

    Nike entendió perfectamente el encargo aquí. Al prescindir de las plantillas estándar por un patrón de rombos de grabado en linóleo tallado a mano e incorporar la flor rosebay willowherb de Londres, esto no es solo una camiseta deportiva: es una obra de arte. La atrevida combinación de colores «Hyperturq» la convierte en uno de los lanzamientos más emocionantes y culturalmente relevantes del fútbol femenino. La vas a ver por todos los festivales y las calles de la ciudad.

  • Venezia home 2026-27 kitNOCTA

    Venezia

    El Venezia y la línea NOCTA de Drake siguen reescribiendo las reglas del merchandising futbolístico. Sobre una elegante base negra mate con un sutil rayado jacquard, la franja partida verde y naranja en el pecho y la marca retro en color crema convierten esta prenda en un lanzamiento de auténtico objeto de deseo. Es menos una camiseta de fútbol y más una pieza de moda de lujo en la que casualmente aparece el escudo de un club.


  • Orlando Pirates 2026-27 home kit adidas

    Orlando Pirates

    Orlando Pirates y adidas lanzan de forma constante algunas de las equipaciones más elegantes del fútbol mundial, y la de este año no es una excepción. Al combinar una estética industrial y cruda con un lujo metálico, los chevrones en gris oscuro tonal contrastan con fuerza con los detalles en dorado metalizado. Es atrevida, intimidante y, sin duda, una de las equipaciones con más estilo de todo el ciclo 2026-27.


  • Augsburg 2026-27 home kit Mizuno

    Augsburgo

    Mizuno sigue sacando auténticas joyas en silencio, y la nueva camiseta local del Augsburg es la prenda definitiva de «si lo sabes, lo sabes». Con una base crema blanquecina y una intrincada textura marmórea tonal que celebra las raíces romanas de la ciudad, rebosa elegancia sutil. Es sofisticada, discreta y tiene garantizado ganarse los gestos de aprobación de los verdaderos entendidos en equipaciones.


  • Atalanta 26-27 home kit New Balance

    Atalanta

    New Balance tomó las riendas del Inter e inmediatamente dio en el clavo. Las franjas verticales negras y azules, estilizadas y estrechas, aportan una silueta afilada, mientras que los refinados detalles dorados elevan el conjunto de la camiseta. Da en ese difícil punto exacto entre una intensa identidad de día de partido y un estilo refinado y fácil de llevar.



  • Hearts 2026-27 home kitHummel

    Hearts

    El Hearts redobla su orgullo local con una camiseta de un granate intenso que parece hecha a medida para la afición. El sutil patrón jacquard de cuadros, inspirado en el icónico mosaico Heart of Midlothian de la Royal Mile de Edimburgo, aporta una profundidad increíble al tejido bajo las luces del estadio. Rematada con puños de un blanco brillante y un limpio cuello de pico de aire vintage, es tradición futbolística pura y sin pretensiones hecha como es debido.