Entre los candidatos al puesto de seleccionador nacional tras la marcha de Gattuso se encuentra también Roberto Mancini, para quien supondría un regreso a la selección italiana tras su etapa entre 2018 y 2023, de la que destaca la inolvidable victoria en la Eurocopa de 2021. En aquel cuerpo técnico estaba su amigo Attilio Lombardo, por entonces segundo entrenador y hoy técnico de la Sampdoria, tras haber sido también segundo de Evani desde abril hasta el pasado mes de junio, logrando la permanencia a través de la repesca; posteriormente, el pasado mes de noviembre, se convirtió en colaborador de Gregucci, siempre en el banquillo blucerchiato, y asumió el mando del equipo hace un mes.