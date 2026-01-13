Michael Carrick Man Utd GFXGetty/GOAL
James Westwood

¡Lo siento, Ole! Michael Carrick es la elección correcta para el trabajo de entrenador interino del Manchester United en lugar de Solskjaer

¿Terminará alguna vez la miseria del Manchester United? Solo han pasado 13 años desde que Sir Alex Ferguson puso fin a su glorioso reinado de 26 años, pero se siente mucho más tiempo debido a la larguísima lista de falsos comienzos y malas decisiones que el club ha tomado, siendo Ruben Amorim el último entrenador en fallar en la tarea de devolver los buenos tiempos.

El técnico portugués solo duró 14 meses en el cargo, durante los cuales el United cayó a su peor posición de la historia en la Premier League y perdió una final europea contra el Tottenham. Su insistencia en una rígida formación 3-4-3 finalmente resultó ser su perdición, pero la directiva sabía que Amorim era un entrenador de sistema cuando lo contrataron del Sporting CP, al igual que sabían que Jose Mourinho y Louis van Gaal eran técnicos pragmáticos que tampoco encajaban en el tan debatido 'ADN del United'.

Amorim finalmente firmó su propia sentencia de muerte al hablar sobre la falta de apoyo de la directiva del club, y quien sea elegido como su sucesor permanente en el verano tendrá que estar mucho más dispuesto a aceptar el juicio del CEO Omar Berrada y del director de fútbol Jason Wilcox, quienes claramente ahora comparten el verdadero poder en lo que respecta a las operaciones futbolísticas, bajo la atenta mirada del divisivo régimen de propiedad de INEOS. Es difícil ver al equipo regresar a la Liga de Campeones con una estructura problemática de bastidores, y mucho menos cumplir con la ambición de Berrada de ganar el título de la Premier League para 2028.

Por ahora, el United solo necesita a alguien que estabilice el barco hasta el final de lo que ha sido otra campaña de absoluto desánimo. Según informes, fue entre dos leyendas del club para ese papel de cuidador: Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick. Si se va a disipar la nube de pesimismo sobre Old Trafford, aunque solo sea temporalmente, el trabajo debería ser dado al último, como parece ser ahora. 

    Mínimo de 111 años

    Darren Fletcher, otra estrella destacada de la era Ferguson, ascendió de su papel como entrenador de los Sub-18 para liderar al primer equipo de manera interina tras la salida de Amorim. Pero cualquier noción que pudiera tener sobre quedarse al mando hasta el verano se ha extinguido rápidamente.

    United empató 2-2 con un Burnley amenazado por el descenso en el primer partido de Fletcher, lo que los hizo caer al séptimo puesto en la tabla de la Premier League. Aunque el escocés lamentó la falta de contundencia de su equipo tras bombardear la portería del Burnley con 30 tiros, lo describió como una "experiencia increíble" y confirmó que estaría de vuelta en el banquillo para el próximo partido de los Red Devils: un partido de la tercera ronda de la FA Cup contra Brighton.

    Por desgracia, no hubo aspectos positivos en absoluto de ese partido. Brighton se impuso merecidamente por 2-1 en Old Trafford, con el ex joven del United Danny Welbeck volviendo a atormentar a su antiguo club una vez más, y llovieron abucheos desde las gradas locales después del pitido final.

    El resultado marcó un nuevo mínimo para el United, que fue sorprendido por el Grimsby Town de cuarta división en la Carabao Cup en agosto, ya que sufrieron salidas a las primeras de cambio de ambas competiciones domésticas por primera vez desde 1981-82. También significa que ahora jugarán solo 40 partidos esta temporada, su menor cantidad desde 1914-15. Fue demasiado para Fletcher, cuya voz se quebró al admitir ante los medios: "Ahí es donde estamos - no podemos esconderlo. No es el nivel del Manchester United ni lo que se espera."

    'No desperdicien la temporada'

    Fletcher también se ha resignado al hecho de que no estará al mando por mucho más tiempo. "Alguien va a venir y liderarlos, deben asegurarse de que tienen mucho por lo que jugar esta temporada", añadió a TNT Sports. "Lo más importante para mí es que el grupo de jugadores, quien sea que los lidere, se una. Depende de ellos, deben asegurarse de que tienen mucho por lo que jugar esta temporada. Este equipo todavía es lo suficientemente bueno como para lograr el éxito esta temporada, pero deben esforzarse mucho."

    De hecho, técnicamente, el United todavía está en una posición fuerte para asegurar un lugar entre los cinco primeros en la Premier League, lo que nuevamente probablemente sea suficiente para clasificar a la Liga de Campeones según el ranking de coeficientes de la UEFA. Los Red Devils están solo a dos puntos del Brentford que ocupa el quinto lugar y a tres del Liverpool en cuarto, y Fletcher instó a los jugadores a no "desperdiciar la temporada" con la salvación aún a la vista.

    Pero, en realidad, no serán lo suficientemente consistentes para lograrlo. El United solo ha ganado dos de sus últimos nueve partidos, con valiosos puntos de liga perdidos contra el luchador Leeds United, Wolves, West Ham y Nottingham Forest. No habrá una mejora dramática con este equipo increíblemente limitado. Aparte del capitán del club, Bruno Fernandes, nadie puede mantener el nivel de rendimiento requerido cada semana. 

    El principal objetivo del interino, entonces, debería ser simplemente darles a los aficionados algo por lo que animar nuevamente. En circunstancias muy similares, hace unos siete años, Solskjaer logró hacerlo. Ahora, es el turno de Carrick.

    Comando 'respeto'

    Según The Guardian, tanto Solskjaer como Carrick mantuvieron conversaciones cara a cara con Berrada y Wilcox durante el fin de semana, y el United planea finalizar el nombramiento del entrenador interino con tiempo suficiente antes del vital enfrentamiento de derby del próximo fin de semana contra el Manchester City. El exentrenador de los Red Devils, Solskjaer, fue inicialmente visto como el principal candidato para el puesto, pero se dice que Carrick ha "aventajado" tras una entrevista particularmente impresionante.

    También se ha informado que Fletcher podría formar parte del personal técnico de Carrick, junto con otro entrenador de apoyo, reflejando la estructura que existía entre 2018 y 2021. Carrick sirvió como el número 2 de Solskjaer durante ese período con Kieran McKenna, ahora a cargo del Ipswich Town, y Mike Phelan completando el equipo.

    Cuando Solskjaer fue despedido en noviembre de 2021, Carrick asumió temporalmente el cargo y logró una mejora inmediata. El United venció 2-0 al Villarreal fuera de casa en la Liga de Campeones, antes de luchar por un empate 1-1 en Chelsea y vencer al Arsenal 3-2 en Old Trafford. La actuación contra los Gunners fue particularmente alentadora, pero para ese momento, Ralf Rangnick ya había sido elegido para entrar como entrenador interino, y Carrick anunció que dejaría el club después del partido.

    Significativamente, a los jugadores les entristeció verlo irse, como reveló Harry Maguire a los reporteros: "Es un hombre realmente agradable, todos los chicos lo respetan y ha sido increíble con cada uno de nosotros. Lo vamos a extrañar."

    La palabra clave ahí era "respeto". Carrick lo volvería a tener en cuanto cruce la puerta, con jugadores como Maguire, Fernandes, Luke Shaw, Diogo Dalot y Amad Diallo entre los miembros sobrevivientes del equipo que dejó atrás.

    Capacidades de entrenamiento comprobadas

    Casi un año después de su salida, Carrick consiguió su primer puesto permanente como entrenador en jefe en el Middlesbrough. Heredó un equipo que languidecía en el puesto 21 en la tabla del Campeonato, a solo un punto de la zona de descenso, pero logró cambiar su suerte de la noche a la mañana.

    Notablemente, Boro ganó 16 de sus primeros 23 partidos bajo Carrick, quien recibió dos premios al Entrenador del Mes de la EFL en el camino. Terminaron la campaña 2022-23 en cuarto lugar, asegurando un lugar en los play-offs, solo para sufrir una derrota global de 1-0 ante Coventry City en dos semifinales angustiosamente cerradas. Aun así, Carrick recibió elogios generalizados, tanto de los medios de comunicación como dentro del vestuario.

    “Es el entrenador con el que soñé durante toda mi carrera”, dijo Chuba Akpom, quien ganó la Bota de Oro del Campeonato con 28 goles para Boro esa temporada. “Quiero luchar por el entrenador porque ha mostrado mucha confianza y seguridad en mí. Me dio la libertad de expresarme y lo aprecio mucho.”

    Jonny Howson, capitán del Boro en ese momento, agregó a The Athletic: “Es entretenido. Atacamos, creamos, marcamos y controlamos la posesión. Así es como Michael jugaba al fútbol.”

    Carrick continuó entreteniendo a los fanáticos en su segunda temporada, orquestando una emocionante racha hasta las semifinales de la Carabao Cup, y aunque Boro finalmente terminó octavo en el Campeonato, al inglés aún se le otorgó un nuevo contrato de tres años. 

    Desafortunadamente, sin embargo, no hubo progreso del que hablar en la campaña 2024-25. Boro cayó al décimo lugar en la tabla, y los directivos del club decidieron poner fin al proyecto de Carrick. Pero las cosas podrían haber sido diferentes si no hubiera sido por márgenes muy estrechos. Boro estaba en quinto lugar al entrar en sus últimos seis juegos, y realmente deberían haber alcanzado los play-offs nuevamente. Sin embargo, solo sumaron otros cuatro puntos, dejando a Carrick en una posición insostenible. 

    Aun así, dejó el Riverside con un porcentaje de victorias muy respetable del 46.3%, el mejor récord en la historia del club para entrenadores en la segunda división. Carrick también fue el entrenador con más tiempo al mando de Boro desde su descenso de la Premier League en 2017, y demostró sus habilidades como entrenador en una división despiadada conocida por eliminar a los impostores.

    Revisionismo

    Solskjaer tiene más experiencia como entrenador que Carrick, pero después de unos 15 años en su carrera en el banquillo, el jurado aún está muy dividido sobre sus credenciales como técnico. El icono del United, que fue inmortalizado tras marcar el gol de la victoria en la final de la Liga de Campeones de 1999, entregó tres trofeos en dos etapas en Molde en Noruega, con un desastroso período de nueve meses en el Cardiff City intercalado entre medio.

    Tras experimentar el descenso de la Premier League en Gales, fue una gran sorpresa cuando el United llamó a Solskjaer en diciembre de 2018, aunque la abrumadora mayoría de la base de fanáticos estaba a favor de su regreso. Al club se le había despojado de su identidad bajo la supervisión de Mourinho, y Solskjaer fue visto como la cita interina ideal para restaurar los valores previamente sostenidos por Ferguson.

    Él hizo exactamente eso, supervisando 14 victorias de 17 para ganarse un contrato permanente. En sus dos primeras temporadas completas, Solskjaer llevó al United a terminar en tercer y segundo lugar, y los ayudó a romper el récord de la racha más larga de partidos invictos fuera de casa en la Premier League (28 juegos). Ningún otro entrenador desde Ferguson había podido mantener a los Red Devils en los cuatro primeros lugares durante un período tan sostenido. Como tal, ha habido mucha revisión sobre el mandato de Solskjaer en los últimos dos años, ya que el club se ha sumido en una profunda crisis. 

    Incluso hay algunos que creen que Solskjaer aún estaría a cargo ahora, si no hubiera sido descarrilado por el regreso de Cristiano Ronaldo, pero esa no es la realidad. El United declinó mucho más rápido debido a la necesidad de acomodar a un Ronaldo de 37 años, pero Solskjaer habría sido descubierto incluso si el cinco veces ganador del Balón de Oro nunca hubiera sido re-firmado.

    Solskjaer mantuvo a los seguidores de su lado al abrazar el estilo de contraataque de Ferguson, pero no tenía un Plan B. Por eso los mejores equipos abrumaron al United, con una derrota en casa por 5-0 ante el Liverpool marcando el peor momento de Solskjaer, y por qué a menudo se frustraban contra defensas cerradas, incluyendo en su derrota en la final de la Europa League 2021 contra el Villarreal.

    Tampoco olvidemos que los fieles del United abuchearon a Solskjaer después de su último partido, una humillante derrota por 4-1 en Watford. El querido 'asesino con cara de bebé' tuvo su oportunidad, y la desperdició. Recurrir a Solskjaer de nuevo ahora solo mostraría que INEOS no ha aprendido de los errores del régimen anterior.

    '100% seguro'

    Carrick no es recordado con tanto cariño como Solskjaer por sus días como jugador del United, pero solo porque su antiguo compañero de equipo era un delantero que marcó tantos goles importantes. En términos de importancia general para el equipo, Carrick posiblemente eclipsó a Solskjaer; fue un centrocampista magistral con un rango de pases que pocos han igualado en la era de la Premier League. 

    Es una auténtica leyenda por derecho propio, y ha tenido un comienzo admirable en su carrera como entrenador. Merece la misma oportunidad que se le dio a Solskjaer, y el noruego no debería interponerse en su camino, especialmente si quiere ser fiel a su palabra.

    "Michael es un hombre de valores y principios, un gran hombre de familia, pero su conocimiento también es incomparable", dijo Solskjaer en una entrevista con The Athletic en 2023. "En el United, a veces veía a Michael hablar con los jugadores. Algunos de estos eran ex compañeros de equipo suyo, lo cual no es fácil, pero tenía una autoridad sobre él. Estoy 100% seguro de que Michael será el entrenador del Manchester United si así lo quiere."

    También hay mucho menos riesgo con Carrick. Si Solskjaer regresara y fallara de nuevo, el presidente de INEOS, Sir Jim Ratcliffe, y la familia Glazer estarían bajo un escrutinio potencialmente paralizante. Solo ha ocupado un cargo desde que dejó el United, en el equipo turco Besiktas, donde pasó ocho meses antes de ser despedido tras una eliminación en el play-off de la Conference League a manos del club suizo Lausanne, irónicamente también propiedad de INEOS.

    Además, el i Paper informa que Solskjaer cree que podría tener otra oportunidad en el puesto de tiempo completo en el United, lo cual es una locura. Carrick entiende la vacante por lo que es: una asignación a corto plazo. El club quiere un gran nombre en el verano, en medio de vínculos con el entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, y cualquier tentación de abandonar ese plan debe ser resistida.

    Esto se trata de estabilizar al equipo, no de transformarlo. Carrick es un par de manos más seguro que puede construir una plataforma para un futuro más brillante.

