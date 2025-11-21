'¡Lo quiero todo!' - Lamine Yamal apunta a un barrido completo de la Copa del Mundo, la Champions League y el Balón de Oro con el Barcelona y España mientras la estrella adolescente deja claras sus ambiciones
Yamal busca un triplete histórico y Balón de Oro
A pesar de tener solo 18 años, el extremo del Barcelona ya ha comenzado a acumular premios individuales, superando a estrellas consolidadas como Kylian Mbappé y Vinicius Jr., así como a sus compañeros de equipo Pedri y Raphinha, para el galardón.
Cuando se le preguntó sobre sus objetivos para la próxima temporada 2026, que incluye desafíos con el Barcelona en La Liga y la Liga de Campeones, y con la selección española en el Mundial, Yamal no se anduvo con rodeos. "Lo quiero todo. Espero conseguirlo todo, y mientras podamos jugar, es posible", declaró a Marca, confirmando su objetivo de ganar la liga, la Liga de Campeones, el Mundial y el Balón de Oro.
Reflexionando sobre su éxito individual, Yamal enfatizó la importancia del esfuerzo colectivo, añadiendo: "Todos los títulos individuales indican que ha sido una gran temporada para el equipo. Para mí, me trae felicidad y orgullo. Acumular premios a mi edad es muy positivo. Voy a seguir trabajando y luchando para conseguir cosas como esta."
- AFP
Regreso al Camp Nou: 'Se escribirá la historia'
Yamal también expresó su entusiasmo por el regreso inminente del Barcelona al icónico estadio Camp Nou después de más de 900 días fuera. La mudanza temporal del club al Estadio Olímpico Lluis Companys en Montjuic está a punto de finalizar, con su partido contra el Athletic Club marcando el primer encuentro en el parcialmente renovado Camp Nou, que ha sido autorizado para albergar a 45,401 aficionados.
Yamal ha estado generando anticipación para el regreso en las redes sociales. Cambió su foto de perfil en Instagram a una imagen de él mismo sujetando el escudo del Barça y agregó la leyenda: “Montjuic fue el comienzo. Camp Nou es donde se escribirá la historia.”
Destacó la importancia del regreso para el equipo. “Los aficionados significan mucho. Hemos estado jugando en un estadio que no era nuestro. Montjuic estuvo bien, pero no era lo que queríamos. El Camp Nou será un gran apoyo para todos y será un gran impulso para el resto de la temporada.”
Para muchos jugadores en la plantilla actual, incluidos Fermin Lopez, Marc Casado, Dani Olmo y Pau Cubarsi, el partido contra el Athletic Club será su debut en el primer equipo en el histórico recinto.
Actualización de lesiones: Yamal apunta a regresar contra el Chelsea
A pesar de sus ambiciones y la emoción que rodea el regreso al Camp Nou, Yamal está actualmente navegando por una complicada recuperación de la pubalgia, una lesión crónica en la ingle que lo obligó a retirarse de los recientes clasificatorios para la Copa del Mundo de España. El Barcelona ha implementado un detallado plan de tratamiento en dos fases, que implica terapia de radiofrecuencia invasiva y un meticuloso programa de rehabilitación.
Según Mundo Deportivo, la prioridad del club es tener a Yamal completamente en forma para el crucial choque de la Liga de Campeones contra el Chelsea. Aunque no se descarta una aparición breve contra el Athletic Club, su participación probablemente será mínima. Yamal regresó al entrenamiento parcial con el grupo el miércoles, marcando un paso significativo en su recuperación.
Los médicos del club han advertido que un manejo incorrecto de la lesión podría llevar a meses fuera de juego, describiéndola como "complicada". Según se informa, Yamal ha respondido con total compromiso a su rehabilitación, reduciendo las apariciones en los medios y enfocándose exclusivamente en su recuperación. El Barcelona trajo a un reconocido especialista belga para su evaluación, y se descartó la cirugía a favor del plan de tratamiento conservador.
- Getty Images Sport
¿Qué sigue para Lamine Yamal y Barcelona?
El Barcelona afronta un período crítico con su regreso al Camp Nou contra el Athletic Club en La Liga el sábado. La participación de Yamal en este partido histórico sigue siendo incierta y probablemente será limitada si es que aparece en el campo. El objetivo principal es su plena disponibilidad para el crucial encuentro de la Liga de Campeones contra el Chelsea, un partido vital para las esperanzas del Barcelona de asegurar un puesto entre los ocho primeros en la fase de liga. El club continuará monitoreando su progreso de cerca durante los próximos días, alternando entre trabajo individual y sesiones grupales controladas para asegurar que su recuperación continúe sin contratiempos.