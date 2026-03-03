«Lo protegemos como un tesoro»: el Arsenal advierte que la estrella del Inter no está en venta, ya que el presidente del club niega haber mantenido conversaciones con los líderes de la Premier League

La conversación también giró naturalmente hacia los jugadores que el Inter podría fichar, concretamente Nico Paz, la estrella del Como. El centrocampista argentino, que llegó a la Serie A procedente del Real Madrid, ha sido una revelación esta temporada y lleva mucho tiempo en el punto de mira de los ojeadores del Inter, antes del empate a cero que ambos equipos empataron el martes en la Coppa Italia. Marotta reconoció la calidad del joven centrocampista y destacó el impresionante desarrollo que ha mostrado bajo la tutela de Cesc Fábregas en el Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Al referirse al interés por el exjugador del Madrid, Marotta declaró: «Sin duda es un jugador interesante, un talento con una carrera muy prometedora. Creo que es propiedad del Real Madrid, el Como hizo bien en ficharlo y el Real Madrid hizo bien en no dejarlo escapar. Se hablará mucho de él en el futuro».