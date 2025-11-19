'Lo primero que haré es llamar a Lionel Messi': el candidato a la presidencia del Barcelona promete ofrecer el regreso del ícono del club al Camp Nou si derrota a Joan Laporta
La carrera estelar de Messi y su regreso al Camp Nou
Messi emergió de la famosa academia La Masia del Barcelona en 2004 y rápidamente se convirtió en uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. Su ascenso se aceleró bajo Pep Guardiola, quien lo transformó en un falso nueve, un rol en el que Messi prosperó y redefinió el juego ofensivo moderno. Durante 17 años notables en el Camp Nou, el brillo de Messi impulsó al Barcelona a 10 títulos de La Liga y cuatro triunfos en la Liga de Campeones, mientras que individualmente recogió siete de sus ocho Balones de Oro durante su tiempo con el club catalán.
En 2021, las limitaciones financieras obligaron al Barcelona a separarse de su mejor jugador de todos los tiempos, llevando a Messi a unirse al Paris Saint-Germain en una transferencia gratuita. Después de dos temporadas en Francia, hizo otro movimiento de alto perfil en 2023, firmando por el equipo de la MLS Inter Miami, donde continúa expandiendo su legado global.
Mientras Messi firmó una extensión con Miami hasta 2028, publicó en su cuenta de redes sociales una foto de su visita al Camp Nou con la esperanza de volver a jugar una última vez.
"Espero que algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, ya que nunca lo hice," dijo.
La promesa de Font
En una entrevista con Mundo Deportivo, el candidato presidencial Font declaró que la primera llamada que hará después de ganar las elecciones será a Messi.
"Personalmente, como aficionado del Barça, se me pone la piel de gallina, pero obviamente esto depende de él, y lo que no debemos hacer es intentar utilizarlo," dijo cuando se le preguntó sobre un posible regreso de Messi antes de que el ganador de la Copa del Mundo se retire. "Creo que Laporta lo ha hecho, y lo ha hecho muchas veces, y creo que lo ha hecho mal; el ejemplo más flagrante fue durante las elecciones. Otro ejemplo de una promesa incumplida, y creo que Messi no debería ser utilizado, pero Messi necesita saber que lo primero que haré cuando gane las elecciones será levantar el teléfono y llamarlo. Será la primera llamada telefónica que haga.
"Nuestra obligación es hablar con todos los que puedan hacer contribuciones para el futuro, y es importante que sepamos cuáles son sus intenciones. Pero lo que digo también es importante: necesitamos entender que estos son activos del club. Y utilizarlos no tiene sentido. Pero como dije, la primera llamada que haré cuando ganemos las elecciones será a Leo Messi."
Críticas de Font a Laporta
La campaña electoral presidencial del Barcelona para el 2026, programada entre marzo y mayo, está ganando impulso. Victor Font ha anunciado oficialmente que desafiará a Laporta, preparando un gran enfrentamiento. Font recibió un impulso significativo cuando Xavi visitó su evento y declaró públicamente su apoyo. A medida que comienza la campaña, Font ha renovado sus críticas a Laporta, acusando a la actual junta de ocultar 80 millones de euros en pérdidas. También ha cuestionado la decisión de adjudicar el proyecto de remodelación del Camp Nou a la empresa constructora Limak, sugiriendo que el proceso careció de transparencia.
Una de las mayores promesas de campaña de Laporta durante las elecciones presidenciales de 2021 fue mantener a Messi en el Barcelona. Sin embargo, no cumplió esa promesa, y Messi dejó el club debido a restricciones financieras. Esto llevó al exdirector del Barcelona, Xavier Vilajoana, a acusar a Laporta de mentir.
Font añadió: "Necesitamos abrazar a Leo Messi y hacer todo lo posible para garantizar que, tan pronto como sea posible, tenga el papel en el Barça que, como dijo la semana pasada, él quiere y que todos los aficionados del Barça estarían encantados. Tener una estatua de él ni siquiera empieza a cubrirlo."
Laporta vs Font: ¿quién saldrá victorioso?
La presidencia de Laporta ha estado bajo escrutinio, ya que no ha podido cumplir con varias promesas hechas durante las elecciones de 2021. Con el estadio aún incompleto y Barcelona aún lidiando con problemas financieros y de inscripción de jugadores, la candidatura de Font está ganando un fuerte impulso. Con las elecciones programadas para el próximo año, los seguidores del Barcelona decidirán si Laporta continúa o si Font tiene la oportunidad de inaugurar una nueva era.
El sábado, el equipo de Hansi Flick finalmente jugará su primer partido en el Camp Nou en más de dos años cuando se enfrenten al Athletic Club.