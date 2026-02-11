«Llevaba un año y medio sufriendo ansiedad»: Ronald Araujo, del Barcelona, habla abiertamente sobre su lucha contra la depresión tras su descanso del fútbol.

Hablando por primera vez desde su regreso al equipo, Araujo ofreció una visión sincera y emotiva de la oscuridad en la que había estado viviendo mucho antes de su baja. En una cruda entrevista con Mundo Deportivo, el central admitió que había estado ocultando sus síntomas durante 18 meses, tratando de mantener la fachada del duro defensa que adoran los aficionados.

«Llevaba un año y medio lidiando con la ansiedad, que se convirtió en depresión, y jugaba así», dijo. «Eso no ayuda, porque en el campo no te sientes realmente tú mismo. Sabes lo que vales y lo que puedes aportar en el campo, y cuando no me sentía bien, sabía que algo iba mal. Ese día me di cuenta de que ya estaba, que tenía que hablar con profesionales y con el club para que me ayudaran».

Explicó que su bagaje cultural y el machismo que a menudo se asocia al fútbol le dificultaban admitir su vulnerabilidad, y añadió: «Intentas ser fuerte, quizá por tus raíces, por tu procedencia, empiezas a seguir adelante, pero yo sentía que no estaba bien. No solo en el deporte, sino también en mi familia y en mi vida personal. No me sentía yo mismo, y fue entonces cuando caí en la cuenta y dije: algo va mal, tengo que hablar y pedir ayuda. Soy el tipo de persona que se lo guarda todo, pero también hay que entender que hay profesionales que pueden ayudarte, darte herramientas para saber cómo manejar ciertas situaciones... Necesitaba hablar y decir que algo iba mal en mí para poder recuperarme».