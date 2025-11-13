Liverpool, Manchester City, Real Madrid y Barcelona están vigilando regularmente a un adolescente de 100 millones de euros que está predicho para alcanzar las alturas de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé
Diomande tomando la Bundesliga por sorpresa
Diomande ha estado en una forma asombrosa últimamente, registrando tres goles y tantas asistencias en sus tres últimos partidos de la Bundesliga. Habiendo jugado 10 partidos en la liga, de los cuales ha sido titular en seis, el prodigio marfileño tiene una participación directa en gol cada 89 minutos, lo cual son cifras asombrosas para cualquier jugador, especialmente alguien que ha pasado menos de un año en Europa y que cumplirá 19 años el viernes.
El ascenso de Diomande ha sido nada menos que espectacular. Hizo su debut profesional en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid en marzo de 2025, mientras aún estaba en las filas del Leganés. Fue a la edad de 15 años que el talentoso joven dio sus primeros pasos hacia convertirse en futbolista profesional. En 2022, el extremo nacido en Abiyán se mudó a los Estados Unidos, uniéndose a la DME Academy en Florida. Durante sus tres años de estadía en los Estados Unidos, ganó experiencia y perfeccionó sus habilidades con el equipo varsity de Yulee High School, así como con el Frenzi de la United Premier Soccer League. Mientras estaba asociado con la DME Academy, incluso asistió a pruebas con el Celtic de la Premiership escocesa.
Sin embargo, no todo fue un camino de rosas para el joven. “Fui a los EE.UU. para estudiar y jugar al fútbol”, dijo Diomande a Transfermarkt en octubre. “Probé con algunos equipos de la [MLS] como los Colorado Rapids y el Charlotte FC, pero no funcionó. Finalmente me di cuenta de que [los EE.UU.] no era del todo adecuado para mí. El fútbol no tiene el mismo estatus allí que el baloncesto o el fútbol americano.”
Los clubes de élite de Europa siguen de cerca a Diomande
Sus deslumbrantes actuaciones y su poderoso impacto en el último tercio para el Leipzig no han pasado desapercibidos. Según SPORT BILD, los cazatalentos de los clubes más grandes de Europa asisten regularmente a los partidos del equipo alemán. Los videos de Diomande han sido especialmente solicitados para monitorear y evaluar a la sensación adolescente. El informe agrega que equipos como Madrid, Barcelona, Liverpool, City y PSG están siguiendo de cerca a Diomande, con la creencia unánime de que tiene el potencial para alcanzar las mismas alturas que Mbappé y Dembélé.
Es probable que uno de los clubes más importantes haga un movimiento por Diomande el próximo verano, pero el director gerente del Leipzig, Marcel Schafer, está empeñado en asegurar que el jugador permanezca en el club para continuar su desarrollo.
"Si eso ocurriera, sería otra validación de nuestro trabajo", dijo Schafer a SPORT BILD recientemente. "Sin embargo, estamos planificando firmemente con nuestro grupo actual más allá del verano y siempre hemos enfatizado nuestra intención de construir un nuevo grupo central tras la reestructuración. Este grupo central está tomando forma actualmente y nos traerá una gran satisfacción.
"Yan se ha adaptado muy rápidamente con nosotros en la Bundesliga. Especialmente considerando que aún está en su primer año como profesional y es muy joven. Está en el camino correcto, pero al igual que todos nuestros otros jugadores, aún tiene mucho potencial de desarrollo. Estamos muy ansiosos por realizar ese potencial juntos en los próximos años.”
Vinicius Junior y Mbappé, los modelos a seguir de Diomande
Diomande, un extremo izquierdo, será comparado obviamente con algunos de los nombres más grandes que juegan o han jugado en la misma posición, como Vinicius Junior y Mbappe. En la misma entrevista con Transfermarkt, Diomande confesó que quiere modelar su juego según el No.7 del Real Madrid, además de agregar que le encanta la mentalidad de Mbappe.
“Creo que Vinicius Junior es el mejor jugador para comparar,” dijo Diomande. “En cuanto a mentalidad, mi modelo a seguir es Kylian Mbappe. Creo que debes tener una buena mentalidad. Creo que si tu corazón y mente están bien, entonces estarás bien en general. Trato de trabajar en eso principalmente.
“Me gusta modelar a mí mismo en muchos jugadores. Mi país tiene muchos buenos ejemplos. Jugadores que jugaron con poder, como Gervinho, Yaya Touré y Max Gradel, pero mi jugador soñado no es de mi país. Mi jugador favorito es Cristiano Ronaldo.”
Leipzig ha impuesto un precio de €100 millones a Diomande
Leipzig fichó a Diomande por solo €20 millones (£17m/$23m) durante el verano. Su contrato, que se extiende hasta 2030, no incluye una cláusula de rescisión. Como tal, Die Roten Bullen han colocado un descomunal precio de €100m (£88m/$116m) al jugador, según Sky Germany.