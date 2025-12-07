¡Liverpool apunta a Rodrygo! Los Reds planean ofensiva tras la posible salida de Mohamed Salah

Mohamed Salah ha sido vinculado a un posible traspaso a la Pro League saudí o al Galatasaray turco en el próximo mercado de enero, a pesar de haber renovado su contrato con el Liverpool por dos años a principios de este año. El delantero egipcio de 33 años fue clave en la conquista del título de la Premier League por parte de los Reds en la temporada de debut de Arne Slot, contribuyendo con 29 goles y 18 asistencias.

Sin embargo, esta temporada Salah no ha podido replicar sus cifras anteriores, con solo cuatro goles y dos asistencias en 13 partidos de liga. Tras ser relegado al banquillo por tercera vez consecutiva, el jugador dejó entrever su intención de marcharse en enero, expresando su frustración:

"No lo puedo creer, estoy muy, muy decepcionado. He hecho tanto por este club a lo largo de los años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy sentado en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me ha echado debajo del autobús. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que recibiera toda la culpa", declaró tras el empate 3-3 en Leeds.