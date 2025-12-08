¡Liverpool actúa! Mohamed Salah queda fuera del partido de Champions League ante el Inter tras polémicas declaraciones

Mohamed Salah ha sido suplente en los últimos tres partidos del Liverpool. Entró desde el banquillo en el empate en casa contra el Sunderland, pero no tuvo minutos en los encuentros fuera de casa ante West Ham y Leeds.

Tras el dramático empate 3-3 en Elland Road, que significó más puntos perdidos para el equipo de Arne Slot, Salah decidió alzar la voz y expresar públicamente sus quejas. Acusó al club de responsabilizarlo injustamente, asegurando que se ha convertido en un chivo expiatorio por las dificultades colectivas del equipo, y admitió que su relación con el entrenador se ha deteriorado por completo.

El egipcio declaró: "He dado tanto por este club a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banquillo y no entiendo por qué. Parece que el club me ha echado la culpa. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo asumiera toda la responsabilidad".

Sobre su relación con Slot, añadió: "He dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador, y de repente ya no existe. No sé por qué, pero desde mi perspectiva, parece que alguien no me quiere en el club".