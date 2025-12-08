Getty Images Sport
¡Liverpool actúa! Mohamed Salah queda fuera del partido de Champions League ante el Inter tras polémicas declaraciones
¿Por qué Salah ha sido descartado por el Liverpool?
Mohamed Salah ha sido suplente en los últimos tres partidos del Liverpool. Entró desde el banquillo en el empate en casa contra el Sunderland, pero no tuvo minutos en los encuentros fuera de casa ante West Ham y Leeds.
Tras el dramático empate 3-3 en Elland Road, que significó más puntos perdidos para el equipo de Arne Slot, Salah decidió alzar la voz y expresar públicamente sus quejas. Acusó al club de responsabilizarlo injustamente, asegurando que se ha convertido en un chivo expiatorio por las dificultades colectivas del equipo, y admitió que su relación con el entrenador se ha deteriorado por completo.
El egipcio declaró: "He dado tanto por este club a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banquillo y no entiendo por qué. Parece que el club me ha echado la culpa. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo asumiera toda la responsabilidad".
Sobre su relación con Slot, añadió: "He dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador, y de repente ya no existe. No sé por qué, pero desde mi perspectiva, parece que alguien no me quiere en el club".
¿Quién tomó la decisión de excluir a Salah de la plantilla de la Champions League?
Las críticas hacia Mohamed Salah no se han hecho esperar tras sus comentarios explosivos, con muchos acusándolo de dejarse llevar por el ego y de asumir que sus logros pasados deberían garantizarle un puesto titular en el Liverpool.
No obstante, al delantero de 33 años se le ha dejado claro que, sin importar su estatus en Anfield, todos deben ganarse su lugar en el equipo. Salah se quedará reflexionando sobre su situación mientras sus compañeros se preparan para el partido contra el Inter.
Según informa Fabrice Hawkins, la decisión de excluir a Salah de la convocatoria para el viaje fue tomada conjuntamente por la directiva y el entrenador Arne Slot.
Autoridad en juego: por qué Arne Slot debió actuar dejando fuera a Salah
El técnico neerlandés Arne Slot decidió no incluir a Mohamed Salah en la convocatoria para el viaje del Liverpool a Italia, en un paso destinado a reafirmar su autoridad tras las críticas públicas del delantero egipcio. Slot consideró vital no permitir que un jugador frustrado socave la disciplina del equipo, respondiendo a las demandas de tomar medidas claras.
Salah, sin embargo, estuvo presente en el entrenamiento del lunes con el resto del plantel, que se preparaba antes de volar hacia Milán para enfrentarse al Inter en la Champions League. Mientras sus compañeros intentan enmendar la sorpresiva derrota por 4-1 frente al PSV, el egipcio deberá observar desde la distancia.
Según The Athletic, la exclusión de Salah no se considera una acción disciplinaria formal y no afectará necesariamente su participación en futuros partidos, incluyendo el crucial encuentro de Premier League del sábado contra Brighton & Hove Albion, previo a su compromiso con la Copa Africana de Naciones con Egipto.
Ventana de enero: Liverpool aclara su postura sobre los rumores de salida de Salah
Salah ha indicado que, tras acusar a algunos de presionarlo para salir de Anfield, planea despedirse de los aficionados del Liverpool en el partido contra el Brighton. Según The Athletic, los Reds esperan su regreso.
Se informa que el club "sigue totalmente comprometido con Salah y su contrato, vigente hasta 2027, asegurando que la situación actual es temporal y todavía puede revertirse". A pesar de los rumores sobre su futuro, el Liverpool "no planea en este momento la salida del delantero ni considera usar la ventana de enero para buscar un reemplazo".
