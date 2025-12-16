Getty/GOAL
¿Lionel Messi y Robert Lewandowski se unirán en la MLS? ¡Inter Miami trabaja para encontrar una casa para el delantero del Barcelona antes de un sorprendente fichaje en 2026!
Otro icónico No.9: Inter Miami podría reemplazar a Suárez
El veterano delantero se encuentra actualmente en las filas de los gigantes de La Liga, el Barcelona. Sin embargo, su contrato allí expirará en el verano de 2026. Será libre de hablar con pretendientes fuera de Cataluña a partir de enero.
Se espera que el Inter Miami tome medidas, con la posibilidad de que consigan a otro icónico número 9. Otra ex-estrella del Barça, Luis Suárez, aún no ha decidido si regresará para más la próxima temporada.
Contrato de Messi: el argentino GOAT firmó un nuevo contrato de tres años
Messi se ha comprometido con un nuevo contrato de tres años, llevándolo hasta 2028. Ha visto a un par de caras conocidas retirarse, con Sergio Busquets y Jordi Alba decidiendo que ha llegado el momento de colgar sus distinguidas botas.
Se despidieron con estilo después de ayudar a los Herons a una histórica victoria en la final de la MLS Cup sobre los Vancouver Whitecaps. Ese éxito permitió a Messi tener en sus manos el trofeo número 47 y mejorar su posición como el jugador más condecorado de la historia.
Inter Miami está trabajando arduamente para asegurar que el ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones tenga suficiente talento a su alrededor para volver a ganar la MLS Cup la próxima temporada. Hay un puesto de Jugador Designado por llenar en el sur de Florida, junto a Messi y su compañero ganador de la Copa del Mundo Rodrigo De Paul.
Agente libre: Lewandowski ve cómo se agota el contrato con el Barcelona
Según el periodista polaco Marek Jozwiak, Inter Miami ya ha comenzado a buscar casa para Lewandowski. Creen que hay muchas posibilidades de que el jugador de 37 años se dirija a Estados Unidos el próximo verano, potencialmente después de participar en otra Copa del Mundo.
Se espera que Lewandowski busque un nuevo desafío en 2026 después de quedar detrás de Ferran Torres en la jerarquía en el Barça esta temporada. Marcó 42 goles la temporada pasada, pero ahora se le pide que desempeñe un papel de apoyo.
Ha encontrado el objetivo en ocho ocasiones a lo largo de 17 apariciones, mientras que también ha registrado una asistencia. El exdelantero del Borussia Dortmund y Bayern Múnich ha demostrado que todavía tiene el deseo de éxito y las cualidades físicas que lo convierten en un desafío para cualquier defensor.
Inter Miami está listo para abrazar ese conjunto de habilidades, mientras lo emparejan con las de Messi. Los Herons están completamente involucrados cuando se trata de Lewandowski, con el informe de Jozwiak afirmando que ahora están esperando una decisión del internacional polaco.
Lewandowski ha dicho anteriormente cuando se le preguntó sobre su contrato por expirar y si podría dejar Europa por América o la Pro League saudí: “No sé si estaré en Barcelona o en otro lugar. Decidiré mi futuro pronto. La decisión no dependerá solo de factores deportivos, sino también de los emocionales.”
Adiciones destacadas: Lewandowski podría perseguir su sueño americano en la MLS
Terry Phelan, un hombre que pasó tiempo en EE.UU. con Charleston Battery en sus días de jugador, dijo recientemente a GOAL cuando se le preguntó sobre más grandes nombres dirigiéndose a los Estados Unidos: “Creo que la MLS está sana. Mira las cifras, si miras las asistencias, está sana. Tienen la Copa del Mundo el próximo año. Creo que está en un estado saludable.
“Siempre habrá una o dos estrellas. Podrías tener a un Lewandowski allí, al final de su carrera. Todavía hay jugadores al final de sus carreras que podrían ir allí, como [Luis] Suárez que ha ido allí al final de su carrera. Siempre recogerás a alguien así que regenerará y emocionará a la base de fanáticos.”
Inter Miami ya ha asegurado un acuerdo para el ex defensor del Tottenham Sergio Reguilon, con el español de 29 años listo para reemplazar a su compatriota Alba en el lateral izquierdo. Buscarán completar más movimientos durante el invierno, con la mira puesta en la búsqueda de Lewandowski.
