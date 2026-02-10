Lionel Messi «tenía que marcar siempre» en el Barcelona o se sentía infeliz, revela un excompañero de equipo.

El Blaugrana también es famoso por formar superestrellas locales. El legendario sistema de la academia La Masia ha visto salir de su línea de producción a jugadores de la talla de Messi, Xavi, Andrés Iniesta y Lamine Yamal.

Todos los que son seleccionados para el primer equipo, ya sea a través del sistema juvenil o adquiridos en el mercado de fichajes, son conscientes de la necesidad de mantener los pies en la tierra. Umtiti cree que la humildad ayuda a obtener resultados positivos.

Sobre las diferencias entre la vida en el Barça y en clubes de otros países, dijo: «En Francia, cuando firmas tu primer contrato, algunos ya se creen muy importantes. En el Barça no es así. La gente era sencilla, venía a entrenar con la ropa de sus patrocinadores. Eso te mantiene con los pies en la tierra».

El Barcelona ya ha saboreado el éxito en la Supercopa de España esta temporada. También está en las semifinales de la Copa del Rey, en los octavos de final de la Liga de Campeones y mantiene una ventaja de un punto en lo más alto de la tabla de la Liga. Messi, que ahora milita en el Inter Miami, ganador de la MLS Cup, es uno de los que observan desde la distancia cómo el Blaugrana intenta construir sobre los cimientos que él mismo sentó en su día.