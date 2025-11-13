AFP
Lionel Messi sorprende a 20,000 aficionados durante su entrenamiento con Argentina en el estadio del Elche
Elche se convierte en un mar Albiceleste
Las cifras oficiales de asistencia alcanzaron los 20,085 espectadores, convirtiendo el modesto Estadio Martínez Valero en un auténtico caldero de emociones. Horas antes de la apertura de puertas, los aficionados ya formaban filas que rodeaban el estadio, cantando canciones y mostrando pancartas caseras con la imagen de Messi.
La bandera argentina iluminaba las pantallas gigantes, mientras que en la tribuna principal se podía leer la frase “Coronados de gloria vivamos”. A su alrededor, se exhibían imponentes imágenes de Maradona, Messi y la actual selección, rindiendo un homenaje inolvidable al legado de la grandeza argentina.
Cuando los jugadores aparecieron al compás del himno nacional, el Martínez Valero estalló en júbilo. Cada toque de balón de Messi era recibido con vítores atronadores, y un simple saludo del astro hacia las gradas desató la euforia del público. Elche incluso le entregó a Messi una camiseta personalizada con su nombre y el icónico número 10, un gesto que provocó la ovación más intensa del día.
Messi conmovido por la muestra de amor
La sesión de entrenamiento de Argentina, realizada dos días antes, se había llevado a cabo a puerta cerrada. Sin embargo, los aficionados escalaron colinas, cercas e incluso tejados para intentar ver a Messi o a De Paul. Su pasión y perseverancia llevaron a la Asociación del Fútbol Argentino a tomar una decisión de última hora: abrir la sesión del jueves al público.
Tras el entrenamiento, Messi recurrió a las redes sociales para expresar su gratitud:
"Hacía tiempo que no estaba aquí, y sinceramente, el cariño que siempre me mostraron en todos los lugares a los que fui todavía me conmueve. Gracias a todos los que vinieron hoy, ¡también había muchos argentinos! Siempre es un placer verlos de nuevo."
La nostalgia del Barcelona se reaviva
Días antes, Messi había visitado discretamente el recién renovado Camp Nou a medianoche, buscando escapar de las cámaras. Más tarde, publicó un mensaje emotivo sobre “extrañar el lugar con el alma”, lo que desató especulaciones sobre un posible regreso a corto plazo antes del Mundial 2026. Sin embargo, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, se encargó de calmar los rumores. En declaraciones a Catalunya Ràdio, descartó cualquier posibilidad de que Messi volviera al club como jugador.
"Por respeto a Messi, nuestros jugadores y nuestros socios, no es momento de especular con escenarios poco realistas," afirmó Laporta.
Aun así, confirmó que el club planea rendir un gran homenaje a Messi una vez finalicen las renovaciones del Camp Nou.
"No sabía que él venía, pero el Spotify Camp Nou es su casa —explicó—. Cuando me contaron cómo sucedió, fue una pequeña decisión dulce del momento; acababa de cenar y decidió venir con algunos amigos. Es justo que Leo reciba el homenaje más hermoso del mundo. Cuando esté terminado, tendremos capacidad para 105,000 fanáticos, así que nos encantaría tenerlo allí. Estamos trabajando en el homenaje y en asegurar que se pueda ver el mejor fútbol del mundo, y como parte del tributo, queremos ofrecerle a Leo el reconocimiento que merece."
Messi sigue comprometido con el Inter Miami
Los lazos emocionales de Messi con el Barcelona siguen intactos, pero en el plano profesional, su camino está claramente definido. A principios de este año, firmó un nuevo contrato con Inter Miami, asegurando su permanencia en la MLS hasta la temporada 2028. Está feliz en Florida, disfrutando de la vida junto a su familia, aunque no ha dejado de insinuar cuánto extraña su antiguo hogar.
En declaraciones a Sport, señaló:
"Extrañamos mucho Barcelona, los niños hablan continuamente de la ciudad, y mi esposa también. La idea de vivir allí de nuevo siempre está presente. Tenemos nuestra casa aquí, todo está bien, pero Barcelona siempre está en nuestro corazón. Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado, porque desde que me fui a París no he vuelto al Camp Nou ni a Montjuic."
Se espera que Messi sea titular cuando Argentina se enfrente a Angola este viernes, antes de regresar a sus compromisos con Inter Miami el 23 de noviembre, cuando los Herons disputarán las semifinales de la Conferencia MLS contra Cincinnati.
