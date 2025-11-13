Lionel Messi será homenajeado con una estatua en el Camp Nou, según confirma Joan Laporta

Sobre la estatua, Laporta dijo: "A todos los culés nos gustaría tener una estatua de Leo Messi en el Spotify Camp Nou. Estamos trabajando en ello y, si la familia lo desea, cuando tengamos el diseño hablaremos con ellos."

A principios de esta semana, el presidente del Barcelona también confirmó que se llevará a cabo un evento especial una vez que el estadio vuelva a abrir. Dijo: "Es justo que Leo reciba el homenaje más hermoso del mundo. Cuando esté terminado, tendremos una capacidad de 105,000 aficionados, así que nos encantaría tenerlo allí.

"Estamos trabajando en el homenaje y en asegurar que el mejor fútbol del mundo se pueda ver, y como parte del homenaje, nos gustaría ofrecerle a Leo el tributo que se merece."

