Lionel Messi revela la «romántica» forma en que le pidió matrimonio a su esposa Antonela Roccuzzo

Messi ha revelado cómo le pidió matrimonio durante una noche de fiesta en Barcelona.

«Ya llevábamos muchos años juntos. Ya teníamos a Thiago y Mateo; ya teníamos dos hijos», le contó a Nahuel Guzmán en el podcast Miro de Atrás.

«Y bueno, una vez salimos a cenar en Barcelona, en un hotel, pasamos la noche allí y fue allí donde le pedí matrimonio, pero más o menos ya era algo que se sabía, tenía que ser así, pero fue más bien al estilo romántico.

No fue como si de repente un día se rompiera la cadena y dijeras: "Ah, casémonos, ya está". No, no, fue más romántico, pero más o menos así, fijando la fecha, algo así. Sí, porque ya era como si el vínculo se hiciera oficial».