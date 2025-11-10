¡Lionel Messi regresa al Camp Nou! El ícono argentino envía un mensaje enormemente emotivo a los aficionados del Barcelona después de hacer una visita secreta al estadio en construcción y sugiere una reunión muy esperada

Messi ha llevado su récord de Balones de Oro a ocho - tras convertirse en campeón del mundo - y ha acumulado hasta 46 trofeos importantes como el jugador más condecorado de la historia. Un par de esos trofeos - Leagues Cup y Supporters’ Shield - han sido capturados en Estados Unidos.

Aunque feliz en el sur de Florida, se ha especulado con un regreso de Lionel Messi al Camp Nou. Parece poco probable que ese camino se recorra como jugador, habiendo firmado un nuevo contrato en Miami, pero un puesto directivo o de embajador podría abrirse en el futuro. Por ahora, ha disfrutado de pasear por un recinto vacío que está recibiendo una seria remodelación.

Messi publicó en Instagram después de pisar un campo que una vez iluminó: “Anoche regresé a un lugar que extraño con el alma. Un lugar en el que fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Espero que algún día pueda volver, y no solo para decir adiós como jugador, ya que nunca llegué a…”

