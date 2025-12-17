Lionel Messi recibió un regalo increíblemente raro de 1.1 millones de dólares por parte de un multimillonario indio en la caótica 'Gira del GOAT'
La caótica 'gira GOAT' de Messi
El caos se apoderó del estadio Salt Lake de Kolkata el 13 de diciembre, ya que la tan esperada aparición de Lionel Messi duró apenas 25 minutos antes de ser escoltado fuera del campo en medio de figuras locales prominentes que invadieron el terreno para tomarse fotos con el ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones. Más de 85,000 aficionados habían llegado para vislumbrar a la leyenda del fútbol, pero más de 100 personas, incluidos políticos, funcionarios, celebridades y personal de seguridad, abarrotaron el campo en cuanto Messi entró, obstruyendo la visibilidad y alterando el cronograma.
A medida que crecía la frustración y los fanáticos se daban cuenta de que apenas podían ver a la superestrella argentina, a pesar de haber gastado una fortuna en una entrada, el ambiente cambió rápidamente de euforia a ira. Los disturbios en el estadio se intensificaron cuando algunos seguidores comenzaron a arrancar asientos y lanzar botellas de agua al campo tras la salida de Messi. Los videos mostraron a fanáticos trepando barreras e insultando a los funcionarios mientras el evento se derrumbaba bajo la mala gestión. Los informes confirmaron que Messi, junto con sus compañeros del Inter Miami Luis Suárez y Rodrigo De Paul, fueron sacados rápidamente del recinto debido a preocupaciones inmediatas por la seguridad, ya que los organizadores perdieron el control de la situación.
El principal organizador del evento, Satadru Dutta, fue detenido por la policía tras el caos en el estadio, mientras que la ministra principal del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, ordenó una investigación de alto nivel sobre el incidente.
Messi recibe un increíble regalo raro de un multimillonario
Lionel Messi estuvo en India como parte de su 'GOAT Tour 2025', un evento de cuatro partes donde estaba programado para asistir a partidos amistosos, clínicas de fútbol juvenil, un torneo de pádel y lanzar iniciativas benéficas en fechas en Kolkata, Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi. Al final de su gira, Messi fue invitado a visitar el Centro de Rescate y Conservación de Vida Silvestre Global Vantara en Jamnagar, en el estado de Gujarat, propiedad del multimillonario indio Mukesh Ambani.
Durante su visita al centro de conservación, Anant, el hijo de Ambani, regaló a Messi un reloj ultra raro RM 003-V2 GMT Tourbillon 'Asia Edition', con un precio aproximado de £825,000. Se dice que el reloj es de edición limitada, con solo 12 disponibles en todo el mundo.
Messi perdió la calma tras el caos en Calcuta
A excepción del primer destino de su visita a la India, el resto del tour progresó sin problemas. Sin embargo, durante su breve presencia frente a la multitud en Calcuta, la leyenda de Argentina supuestamente perdió momentáneamente la calma. El ex internacional indio Lalkamal Bhowmick, quien estuvo presente en el lugar, le dijo a Sports Now: "Todo iba bien al principio cuando Messi entró al estadio. Parecía relajado, sonriendo y dándonos la mano a todos. Incluso dio autógrafos sin dudarlo. En el momento en que demasiadas personas irrumpieron en el campo y comenzaron a tomar fotografías, se puso visiblemente incómodo. El lugar se llenó muy rápido, y pudimos ver su reacción cambiar cuando todos a su alrededor comenzaron a tomar fotos. Empezó a mostrar signos de irritación, perdió la calma, y todo se salió de control."
La mala gestión no solo afectó a los fanáticos, sino que también impactó profundamente a los atletas involucrados en el partido de exhibición, que estaba destinado a celebrar la presencia de Messi en la India.
¿Messi se dirige a su club de infancia, Newell's Old Boys?
Guillermo Muñoz, un candidato presidencial en Newell's Old Boys en Argentina, ha expresado su deseo de traer de vuelta a Messi al club donde todo comenzó para el gran jugador de todos los tiempos.
Hablando con TNT Sports, Muñoz dijo: "Primero, tenemos que ver si Messi tiene ganas de vincularse con Newell's. Yo puedo querer mucho que Messi venga, pero no basta con decir, 'algún día, algún día'. Veo a Messi y me hace llorar. Pero eso no significa que esté por encima del club en absoluto."
Agregó: "Un día, Maradona dijo: ‘Voy a jugar en Newell's’. Un día Tata Martino dijo: ‘Voy a dar una mano en Newell's. Messi no tiene compromiso ni obligación con Newell's. Pero si realmente quiere venir, tendría que decirlo."