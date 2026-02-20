Getty/GOAL
Traducido por
¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? La exestrella del Real Madrid y del PSG revela que los dos mejores jugadores de todos los tiempos no le impresionaron tanto como un delantero «increíble»
Navas desprecia a los iconos por Neymar
Tras haber compartido vestuario con la realeza del fútbol tanto en el Madrid como en el PSG, Navas tiene una perspectiva única sobre la grandeza. El veterano portero pasó años defendiendo la portería detrás de Ronaldo en España antes de jugar junto a Messi y Kylian Mbappé en Francia. Sin embargo, cuando se le pidió que identificara al jugador con más talento natural, Navas pasó por alto a los múltiples ganadores del Balón de Oro.
El «Tico Volador» reveló que Neymar es el jugador que realmente le impresionó en los entrenamientos y durante los partidos. A pesar de los historiales de Messi y Ronaldo, Navas señaló el talento impredecible y el dominio de ambos pies del brasileño como las características que lo diferencian de todos los demás compañeros de equipo con los que se ha encontrado a lo largo de sus dos décadas en la élite.
«Estamos hablando de grandes estrellas y de los mejores de las últimas décadas, pero por su talento en el campo, Neymar me impactó mucho», declaró Navas a AS. «Hacía lo que quería con el balón, daba igual si era con la izquierda o con la derecha. Cuando lo veía en los partidos, sentía que era como cuando jugaba con mis hijos. Ney es un jugador increíble».
- AFP
Navas no es el único que ha rechazado a Messi y Ronaldo
Estos elogios llegan en un momento en el que se plantean dudas sobre la longevidad del brasileño, ya que Neymar ha admitido que podría retirarse del fútbol profesional a finales de 2026 tras una pesadilla de lesiones.
La valoración del costarricense coincide con la de otras figuras del fútbol que han quedado hipnotizadas por el talento del exjugador del Barcelona. El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, admitió que Ronaldinho fue quien más le impresionó, y Navas claramente siente una conexión similar con la magia futbolística brasileña.
Navas, que ahora tiene 39 años y juega en el Pumas de México, también habló de la longevidad de otras exestrellas del Madrid, como Luka Modric y Cristiano Ronaldo, que siguen en plena forma en el AC Milan y el Al-Nassr, respectivamente.
Cuando se le preguntó si Modric o Cristiano se retirarían antes que él, respondió: «Nunca se sabe, pero puedo dar fe de que ambos son grandes profesionales. En el fútbol no hay secretos ni coincidencias. Ambos han hecho las cosas bien y por eso están en plena forma a su edad».
La intervención divina y la magia de Zidane
El portero pasó cinco años en el Madrid, donde ganó tres títulos de la Liga de Campeones y una corona de La Liga. Sin embargo, su carrera casi tomó un rumbo muy diferente en 2015, cuando el famoso retraso del «fax» frustró su fichaje por el Manchester United en el último día del mercado. «Me llamaron a casa sobre las cuatro o cinco de la tarde para proponerme esa opción. El entrenador del United (Louis van Gaal) habló conmigo para convencerme. Entonces recé con mi familia para pedirle a Dios que hiciera lo mejor para nosotros. El fax no llegó a tiempo y esa fue la respuesta de Dios a nuestra plegaria», dijo cuando le preguntaron por ese extraño episodio.
Navas se quedó en Madrid y se convirtió en un pilar del equipo de Zinedine Zidane, que ganó títulos europeos consecutivos entre 2016 y 2018. Él atribuye esa era de dominio sin precedentes a la capacidad única del francés para gestionar un vestuario lleno de egos.
«Zidane, su forma de gestionar los grupos y la confianza que transmite a los jugadores es muy difícil de encontrar. No podíamos dar menos del 200 % en los entrenamientos para responder a la forma en que actuaba ese hombre», afirmó el portero.
- Getty Images Sport
Un capítulo final en México
Ahora, con 39 años, Navas no da señales de ralentizar su ritmo y sigue rindiendo a un alto nivel con los Pumas en la Liga MX. Aunque está centrado en sus compromisos actuales en México, el guardameta ya ha empezado a planificar su vida después del fútbol. Ha confirmado su intención de volver a la capital española, donde sigue siendo una figura muy querida entre los fieles madridistas.
Navas expresó su deseo de seguir vinculado al Real Madrid de alguna manera una vez que termine su carrera como jugador. Su conexión con la ciudad y el club sigue siendo una de las principales motivaciones para sus planes tras el fútbol. «Voy a jugar un poco más porque me siento muy bien, pero mi familia y yo hemos planeado volver a Madrid porque nos encanta», señaló.
Anuncios