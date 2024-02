Lionel Messi a Newell's: ¿qué posibilidades hay de que Leo deje Inter Miami para retirarse en Argentina?

El Diez jugará por primera vez contra el club de su infancia y los hinchas de la Lepra todavía sueñan con verlo con la rojinegra.

A lo largo de su inolvidable trayectoria, Lionel Messi consiguió mucho más de lo que jamás pudo imaginar. ¿Ganar una Copa del Mundo con la Selección argentina? Hecho. ¿Trofeos en el Barcelona? Más de los que pueda contar. ¿Un lugar en la historia? No sólo lo tiene asegurado, sino que hay innumerables argumentos para sostener que es el mejor de todos los que alguna vez se pusieron un par de botines para patear una pelota.

Si Leo comenzó su carrera con una serie de sueños, los ha logrado todos y cada uno. Bueno, casi... Todavía hay una cosa que el Diez no ha conseguido, un desafío que no ha conquistado. Y, por extraño que suene, el que le falta por cumplir es justamente el sueño original: vestir los colores de su querido Newell's Old Boys.

El jueves, Leo jugará por primera vez contra su equipo de la infancia. La Lepra visitará el DRV-PNK Stadium para enfrentarse al Inter Miami en un amistoso. Es un partido diseñado específicamente para honrar a Messi, reuniendo su presente y su pasado para un último ajuste antes de que comience la temporada de la MLS.

A los 36 años, el rosarino seguramente disfrutará el momento, pero este amistoso necesariamente hace resurgir una pregunta que lo acompañó durante toda su carrera: ¿cumplirá Messi algún día el sueño de jugar en la Primera de Newell's?