'Perdió la calma' - Lionel Messi estaba 'visiblemente incómodo' mientras la gira GOAT se torna fea con el 'abarrotamiento' del Estadio de Calcuta

El caos envolvió el Estadio Salt Lake de Kolkata el 13 de diciembre cuando la muy anticipada aparición de Lionel Messi duró apenas 20 a 25 minutos antes de que fuera escoltado fuera del campo en medio de políticos locales inundando el terreno de juego para hacerse fotos con el octavo ganador del Balón de Oro. Más de 85,000 fanáticos habían llegado para echar un vistazo a la leyenda del fútbol, pero más de 100 individuos, políticos, funcionarios, celebridades y personal de seguridad invadieron el campo tan pronto como entró Messi, obstruyendo la visibilidad y perturbando la agenda. A medida que la frustración crecía y los fanáticos se daban cuenta de que apenas podían ver al astro argentino, la atmósfera cambió rápidamente de euforia a ira.
El desorden en el estadio se intensificó cuando grupos de seguidores comenzaron a arrancar asientos y lanzar objetos al campo después de que Messi salió del terreno. Los videos mostraban a los fanáticos trepando barreras y abucheando a los funcionarios mientras el evento se derrumbaba por la mala gestión. Los informes confirmaron que Messi, junto con sus compañeros de equipo del Inter Miami, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, fueron sacados apresuradamente del lugar debido a preocupaciones inmediatas por la seguridad mientras los organizadores perdían el control de la situación.
El excentrocampista de India Lalkamal Bhowmick, quien participó en el partido de exhibición planeado como parte del programa, reveló más tarde a Sports Now que Messi se había vuelto "visiblemente incómodo" una vez que la multitud comenzó a acercarse. La presencia de celebridades en el campo, combinada con un aparato de seguridad abrumado, dejó el evento en un estado caótico. Al final de la noche, la primera aparición de Messi en India durante la gira se había convertido en un desastre de relaciones públicas, eclipsando el espectáculo futbolístico.
Las repercusiones del caos de Kolkata se han convertido en una controversia significativa, lo que ha provocado el arresto del organizador principal Shatadru Dutta y el inicio de dos casos policiales bajo múltiples secciones legales estrictas. Las autoridades alegan graves fallos en la gestión de multitudes, violaciones del orden público y peligro, lo que llevó a que a Dutta se le negara la fianza y fuera puesto en custodia policial por 14 días.
La Primera Ministra de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, expresó su sorpresa y emitió una disculpa pública, reconociendo el fracaso en la gestión de un evento que acogía a un ícono global. Un comité de investigación compuesto por altos funcionarios ya ha comenzado una investigación sobre las causas, con inspecciones iniciales que sugieren que el control de acceso, la planificación del perímetro de seguridad y la coordinación de VIPs colapsaron simultáneamente. El comité evaluará la responsabilidad y recomendará reformas estructurales para prevenir tales fallos en futuros eventos a gran escala.
La ira de los fanáticos ha seguido creciendo, y muchos aficionados exigen reembolsos después de pagar altos precios por entradas solo para no poder ver a Messi durante su apresurado y muy obstaculizado recorrido. Algunos acusaron a los organizadores de priorizar a los dignatarios sobre los verdaderos aficionados, mientras que otros criticaron la ejecución caótica que convirtió un momento único en una decepción. El problema en general ahora trasciende solo Kolkata, planteando interrogantes sobre la preparación de la India para manejar eventos con atletas internacionales de alto perfil.
El relato de Bhowmick arrojó más luz sobre el malestar de Lionel Messi, describiendo cómo su comportamiento cambió cuando multitudes descontroladas se acercaron a él para selfies y fotos. Reveló que Messi inicialmente parecía relajado, firmando autógrafos y saludando a los jugadores, pero rápidamente se irritó cuando docenas de políticos y dignatarios no planeados inundaron el campo. Según Bhowmick, tanto el equipo de seguridad de Messi como sus compañeros de equipo Suárez y De Paul estaban visiblemente descontentos con la rapidez con que se deterioró el ambiente.
Bhowmick dijo a Sports Now: "Todo iba bien al principio cuando Messi entró en el estadio. Parecía relajado, sonriente y saludando a todos nosotros con la mano. Incluso firmó autógrafos sin dudarlo. En el momento en que demasiadas personas se apresuraron al campo y comenzaron a tomar fotos, se volvió visiblemente incómodo. Se llenó de gente muy rápidamente y pudimos ver cómo cambiaba su reacción mientras todos a su alrededor comenzaban a tomar fotos. Comenzó a mostrar signos de irritación, perdió la calma y todo se salió de control."
La mala gestión no solo afectó a los aficionados, sino que también impactó profundamente a los atletas involucrados en el partido de exhibición, que tenía como objetivo celebrar la presencia de Messi en India. Con funcionarios y políticos llenando el campo, los jugadores no pudieron proceder con el programa según lo planeado, creando confusión sobre si el partido de exhibición comenzaría o no. La decisión de acortar el evento, confirmó Bhowmick, se debió a preocupaciones de seguridad en lugar de la falta de voluntad de Messi para interactuar con los seguidores.
La reacción en Kolkata contrastó marcadamente con la cálida recepción de Messi más tarde en el día en Hyderabad, donde finalmente jugó con jóvenes jugadores locales y se dirigió a una multitud agradecida. La diferencia en las experiencias solo intensificó el escrutinio sobre el fallido esfuerzo organizativo de Kolkata.
La gira de Messi continúa en Mumbai y Delhi después del éxito en Hyderabad.
La gira de Messi continuará según lo planeado, con paradas programadas en Mumbai y Nueva Delhi después de que el exitoso tramo en Hyderabad restaurara un sentido de normalidad a la visita a la India. Su interacción positiva con los fanáticos en Telangana, donde agradeció a los seguidores por su afecto, puede ayudar a cambiar la narrativa lejos del desastre en Kolkata. Aun así, los eventos en Kolkata permanecerán bajo investigación mientras las autoridades intentan determinar la escala de las fallas y si se emitirán reembolsos o sanciones adicionales.
Para los organizadores, la prioridad ahora es el control de daños mientras el comité de investigación prepara sus hallazgos y delinea la responsabilidad por la mala gestión generalizada. Las repercusiones podrían influir en futuros eventos deportivos internacionales en la región, mientras los interesados reevalúan los protocolos de seguridad y los procedimientos de manejo VIP. Equilibrar el entusiasmo de la multitud con una planificación adecuada de la infraestructura será esencial para reconstruir la credibilidad.
Mientras tanto, se espera que Messi, Suárez y De Paul continúen con sus compromisos en un entorno más controlado, con los equipos de seguridad implementando procedimientos más estrictos después del colapso en Kolkata. Con miles de fanáticos aún ansiosos por ver al ganador de la Copa del Mundo, asegurar una ejecución fluida en las ciudades restantes será crucial para salvar el legado de la gira del GOAT en India. La esperanza ahora es que las apariciones restantes de Messi se desarrollen en celebración, no en controversia.