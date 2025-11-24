Lionel Messi hace historia en los playoffs de la MLS Cup con una demostración individual dominante en la goleada del Inter Miami sobre el FC Cincinnati

Lionel Messi abrió el marcador para Inter Miami con un brillante cabezazo en el minuto 18. El gol vino tras un rápido contraataque iniciado por el ex lateral del Barcelona Jordi Alba, quien interceptó un pase erróneo de Nick Hagglund en el centro del campo. El español encontró rápidamente a Messi en una zona central, y el astro argentino deslizó un balón perfectamente medido a Mateo Silvetti por la izquierda. El joven envió entonces un centro perfecto al área, y Messi lo encontró con un cabezazo que superó al portero Roman Celentano y se alojó en el rincón lejano.

El jugador de 38 años luego devolvió el favor a su compatriota Silvetti al proporcionar la asistencia para su gol en el segundo período. Messi continuó con dos asistencias más para Tadeo Allende mientras Inter Miami completó la goleada sobre FC Cincinnati. Con un total combinado de cuatro goles y asistencias en el partido, Messi hizo historia ya que ahora tiene 12 contribuciones de gol, la mayor cantidad en la historia de los playoffs de la MLS Cup.