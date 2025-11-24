Lionel Messi hace historia en los playoffs de la MLS Cup con una demostración individual dominante en la goleada del Inter Miami sobre el FC Cincinnati
Messi escribe la historia de los Playoffs de la MLS Cup
Lionel Messi abrió el marcador para Inter Miami con un brillante cabezazo en el minuto 18. El gol vino tras un rápido contraataque iniciado por el ex lateral del Barcelona Jordi Alba, quien interceptó un pase erróneo de Nick Hagglund en el centro del campo. El español encontró rápidamente a Messi en una zona central, y el astro argentino deslizó un balón perfectamente medido a Mateo Silvetti por la izquierda. El joven envió entonces un centro perfecto al área, y Messi lo encontró con un cabezazo que superó al portero Roman Celentano y se alojó en el rincón lejano.
El jugador de 38 años luego devolvió el favor a su compatriota Silvetti al proporcionar la asistencia para su gol en el segundo período. Messi continuó con dos asistencias más para Tadeo Allende mientras Inter Miami completó la goleada sobre FC Cincinnati. Con un total combinado de cuatro goles y asistencias en el partido, Messi hizo historia ya que ahora tiene 12 contribuciones de gol, la mayor cantidad en la historia de los playoffs de la MLS Cup.
Inter Miami a dos partidos de ganar la MLS Cup.
Messi ciertamente ha cambiado la suerte del Inter Miami desde que se unió al club en un traspaso de alto perfil en 2023. El club, que debutó en 2020 y terminó entre los 10 mejores equipos en la Conferencia Este de la MLS, ganó el MLS Supporters' Shield en 2024 bajo el liderazgo del capitán de Argentina. En la campaña posterior, Messi ha llevado a los Herons a las finales de la Conferencia y está a solo dos juegos de ayudar al club a ganar su primera MLS Cup. También ha tenido una temporada estelar, ya que ha marcado 43 goles en 47 apariciones en todas las competiciones y ha proporcionado 23 asistencias. Está en camino de ganar premios MVP consecutivos en la MLS.
- Getty/GOAL
Mascherano elogia a Messi
Hablando después de la victoria crucial, el entrenador de Inter Miami, Javier Mascherano, dijo: "Messi es un jugador asombroso. Es bueno manejando el balón y presionando. Entrenarlo es mi privilegio". Añadió: "Todavía no hemos logrado nada. Necesitamos más concentración. Debemos mostrar nuestro mejor rendimiento en el próximo partido para alcanzar la final de la MLS".
A continuación: Inter Miami se prepara para Nueva York City
En la otra semifinal de la Conferencia Este, New York City FC superó a Philadelphia Union 1-0 y ahora se enfrentará a un Inter Miami en plena forma, liderado por Lionel Messi, en la final el 29 de noviembre. Con el tipo de forma que Messi y su equipo han mostrado, los fanáticos pueden mantener la esperanza de llegar al juego final por el máximo premio.