Lionel Messi espera un Mundial 2026 'extraordinario' mientras el astro del Inter Miami insinúa que formará parte del equipo de Argentina en Estados Unidos
El récord internacional de Messi: Partidos y goles con Argentina
El ganador de ocho Balones de Oro, Messi, ayudó a su país a alcanzar la gloria mundial en Qatar 2022. Completó su colección de medallas allí, levantando el trofeo más prestigioso en el Medio Oriente.
Desde aquel triunfo, las especulaciones han sido constantes sobre cuánto tiempo más el GOAT sudamericano se pondrá a disposición del seleccionador argentino Lionel Scaloni. Messi ha alcanzado 195 partidos internacionales, anotando 114 goles en el camino.
Se considera que ha tenido su última aparición competitiva en suelo natal, pero se espera que siga en la contienda para ser seleccionado hasta el próximo verano. Eso le permitirá llevar a la Albiceleste a una defensa del título mundial como capitán de su nación.
¿Pista de la Copa del Mundo? Messi emocionado por las finales de 2026
Messi ha estado jugando sus cartas cerca del pecho cuando se trata de una posible participación en ese torneo, pero ahora ha hablado de su entusiasmo al ver que la Copa del Mundo se dirige a América, donde actualmente está desempeñando su carrera en clubes para el equipo de la MLS, Inter Miami.
Hablando en el American Business Forum en Florida, Messi dijo: “Tengo muy altas expectativas de que la Copa del Mundo va a ser algo extraordinario. Va a haber algunos grandes partidos. Equipos de todo el mundo están viniendo, y algunos de ellos son muy grandes.”
Habiendo sugerido previamente que no haría otra aparición en el evento principal de la FIFA, Messi dijo después de despedirse emocionalmente de los aficionados argentinos durante un enfrentamiento de clasificación con Venezuela en septiembre: “Lo dije en su momento. No creo que juegue en otro Mundial. Por mi edad, es lógico que no lo logre, pero estamos allí y estoy emocionado. Lo tomo día a día, sintiendo las sensaciones. Y lo que está claro es que hoy fue el último partido aquí.”
Último baile: Messi instado a unirse a Ronaldo en la Copa del Mundo
Messi ha sido instado a participar en un último baile con su eterno rival Cristiano Ronaldo en las finales de 2026, con ambos hombres entrando en las etapas finales de sus carreras récord. El periodista de Cope, Tomas Guasch, ha dicho: “Todos estábamos muy tranquilos hasta que apareció Leo Messi, cuestionando su presencia en el Mundial del próximo año. Dice que es normal que no esté allí. Pero si ese Mundial tenía algún atractivo, era el último baile entre Messi y Cristiano Ronaldo, en lo que sería una de las épicas más tremendas y grandiosas en la historia del fútbol y el deporte mundial. Pero Leo siembra dudas sobre eso.
“Espero que juegue en el Mundial, aunque esté embalsamado. Porque hay 48 equipos jugando, cientos de jugadores, ¿y solo falta Messi? Creo que sería una broma para el fútbol, y alguien debería intervenir. No puedes dejarnos solos.”
Contrato de Inter Miami: Messi comprometido hasta 2028
Si bien el retiro internacional parece ser inminente, Messi ha extendido su contrato en el Inter Miami hasta 2028. Está ansioso por ayudar a los Herons a mudarse a un nuevo estadio el próximo año, con Sir David Beckham y compañía elaborando planes ambiciosos para el futuro.
Messi dijo al firmar un nuevo contrato: “El hecho de renovar va de la mano de lo bien que lo estamos haciendo, lo bien que está la familia y poder seguir ayudando en el crecimiento del club.”
Messi y su esposa Antonela se han sentido asentados en el sur de Florida desde que se mudaron a Estados Unidos en 2023. El Inter Miami ha saboreado los triunfos de la Leagues Cup y el Supporters’ Shield desde entonces, con un decisivo partido de playoffs contra Nashville que se disputará el sábado mientras los Herons buscan perseguir la máxima gloria de la MLS Cup en 2025.
