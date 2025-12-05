Getty
Lionel Messi espera jugar el Mundial 2026 pero descarta enfrentarse a España y Lamine Yamal en la Finalissima
- Getty
Colección completa: Messi coronó su carrera con el título mundial en 2022
Messi condujo a Argentina a la gloria en la Copa del Mundo de Qatar 2022, completando así su histórica colección de títulos. Ahora, a sus 38 años, juega en Inter Miami, finalista de la MLS Cup en Estados Unidos.
El astro ha reconocido que el receso invernal podría afectarle el ritmo de cara al torneo principal de la FIFA el próximo verano, ya que la MLS se reanuda en primavera. Sin embargo, todavía no ha comunicado al entrenador de la selección, Lionel Scaloni, que no estará disponible.
¿Jugará Messi en la Copa del Mundo de 2026?
Messi, nuevamente cuestionado sobre su participación en otro Mundial, dijo a ESPN: “Espero poder estar allí. Ya he dicho antes que me encantaría. En el peor de los casos, lo veré en vivo, pero será especial. El Mundial es único para todos, especialmente para nosotros, porque lo vivimos de una manera completamente diferente.”
Sobre los planes para otra edición del torneo, agregó: “La verdad es que lo hemos hablado. Scaloni lo entiende y discutimos mucho. Siempre me dice que le gustaría que estuviera allí, en cualquier rol. Tenemos una relación de gran confianza y podemos hablar de todo.”
- Getty/GOAL
Finalissima 2026: Messi se perderá potencial enfrentamiento con Lamine Yamal
Mientras se espera que Messi forme parte del equipo de Argentina para la Copa del Mundo 2026, es probable que se pierda un enfrentamiento contra España, que contará con la joven sensación de 18 años, Lamine Yamal, programado para finales de marzo de 2026.
Consultado sobre su participación en la Finalissima —trofeo que ya conquistó en 2021 al vencer a Italia en Wembley— Messi respondió: “No, para ser honesto, no. Ni siquiera está confirmado si se jugará. No saben si sucederá. Y siendo sincero, tener una pretemporada en medio cambia todo para mí.
Es como empezar una nueva temporada desde cero, y la pretemporada me ayudará mucho, porque los jugadores europeos llegan a las finales con muchos partidos en las piernas, como siempre. Excepto en Qatar, que fue a mitad de temporada, y muchos se sintieron mejor porque tenían menos carga. Creo que lo mismo me pasará a mí.”
Argentina busca defender su corona en la Copa del Mundo 2026
Ya esté Messi o no, el ocho veces ganador del Balón de Oro reconoce que será complicado para Argentina defender su título en la Copa del Mundo. Sobre este desafío, comentó:
“Creo que tenemos un gran grupo y vamos a intentarlo de nuevo. Pero los pequeños detalles pueden dejarte fuera. Cualquier selección puede complicar las cosas: golpeas el poste y estás fuera, o pierdes en penales. Aunque ganamos en penales, fuimos superiores contra Países Bajos y Francia, y aun así terminamos en penales. Tuvimos a la bestia, ‘Dibu’ Martínez, que nos ayudó a ganar, pero también puedes perder en esa situación.
“Ganar un Mundial es muy difícil. Se vive de manera diferente como espectador, jugador o aficionado. Viendo al grupo, estoy seguro de que lucharán. Ganar nos quitó un gran peso de encima, pero no garantiza nada, porque todos quieren vencer al campeón del mundo. Hay selecciones muy fuertes: España, Francia, Inglaterra, Brasil, que busca volver a ganar, y también Alemania.”
Argentina conocerá a sus rivales de la fase de grupos del Mundial 2026 en el sorteo del viernes. Messi será un observador interesado mientras se prepara para su último enfrentamiento de la MLS Cup contra Vancouver el sábado.
