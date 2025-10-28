Lionel Messi emite una declaración definitiva sobre su participación en la Copa del Mundo 2026 mientras que la superestrella de Argentina e Inter Miami hace una sincera admisión sobre sus niveles de condición física

Messi ha tenido un efecto transformador en el club de la Major League Soccer Inter Miami y el deporte en Estados Unidos desde su llegada en 2023. Elevó inmediatamente a Los Herons de ser contendientes en apuros a ganadores de trofeos, un fenómeno denominado "el Efecto Messi". En su primera temporada llevó al club a su primer título al ganar la Copa de Ligas inaugural. Messi continuó su éxito en 2024, llevando al equipo a una victoria en el Supporters' Shield mientras también ganaba el premio al MVP de la MLS a pesar de verse obstaculizado por una lesión en el tobillo.

En 2025, Messi aseguró la Bota de Oro de la MLS con 29 goles en la temporada regular y ahora está persiguiendo la gloria de la MLS Cup. El impacto del ex ícono del Barcelona se extiende más allá de las estadísticas, incrementando significativamente el perfil global de la liga y atrayendo récords de audiencia, asistencia y ventas de camisetas. A principios de este mes firmó una extensión de contrato hasta 2028, solidificando su compromiso a largo plazo con el club y el crecimiento del deporte en Estados Unidos. Pero la gran pregunta sigue siendo si jugará para Argentina cuando el Mundial comience el próximo junio.