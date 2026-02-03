Lionel Messi da 'luz verde' para un traspaso sensacional sin 'partidos fuera de casa' mientras se revela la preocupación del astro del Inter Miami en la MLS antes de la Copa del Mundo
Messi ve un posible traslado al Galatasaray
El reconocido comentarista de fútbol turco, Levent Tuzeman, ha afirmado que se han llevado a cabo conversaciones entre Gala y Messi. Se dice que el ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones ha expresado su deseo de unirse a sus filas en un acuerdo de cuatro meses, que abarcaría 12 partidos.
Todas esas participaciones tendrían lugar en Estambul, con Messi manifestando su deseo de figurar solo en los partidos en casa en Rams Park. Esa es una cláusula un poco extraña, pero la superestrella sudamericana claramente quiere evitar la histeria masiva que su presencia en Turquía provocaría.
- Getty
Reclamación de transferencia de Messi con cláusula de 'sin partidos fuera de casa'
Tuzeman ha estado hablando en A Spor, con su sorprendente afirmación hecha en vivo al aire tras la victoria de Galatasaray 4-0 sobre Kayserispor. Está convencido de que se podría completar un traspaso notable que permita a Messi tener más tiempo de juego competitivo antes de las finales del Mundial.
Conocido por sus declaraciones audaces y expresiones llamativas, Tuzeman dijo sobre las supuestas discusiones que han tenido lugar: “La gestión también lo confirmó. Querían arreglar a Lionel Messi para el Galatasaray desde los EE. UU. Messi dice que el ritmo de jugar en la Liga Americana es demasiado pesado para él y no quiere ir al Mundial lesionado.”
Añadió, con un enfoque rival de la Liga Pro Saudí que se dice que fue rechazado: “Al-Hilal hizo una oferta, él no la aceptó. Si Messi viene, un millón de personas irán al aeropuerto.”
Tuzeman continuó diciendo sobre Messi, dejando claras las condiciones para un cambio a Turquía: “Messi dijo que vendría con la condición de jugar en Estambul. Expresó que jugaría 12 partidos con la condición de no ir a juegos fuera de casa.”
Instan a Messi a explorar opciones fuera de la MLS
Mientras Messi solo busca participar en los partidos en casa para Gala, si hay algo de verdad en las afirmaciones de Tuzeman, se señala que podría jugar en la final de la Copa de Turquía si el equipo de Okan Buruk llegara a ese evento principal.
Messi ha mencionado anteriormente que no quiere ser una “carga” para Argentina en la Copa del Mundo 2026, ya que la nueva temporada de la MLS no comenzará hasta la primavera y puede que no esté lo suficientemente probado como él quisiera antes de formar parte de una defensa del título global.
Se le ha instado a explorar opciones fuera de Estados Unidos, con Terry Phelan -quien pasó tiempo en América con Charleston Battery durante sus días como jugador- diciendo recientemente: “¿Estamos viendo a Messi pensando en el Mundial y diciendo ‘Necesito jugar en una competición mejor porque necesito estar en forma para el Mundial el próximo año?’ ¿Arabia Saudita? No necesita el dinero para ir y jugar allí. Sabemos que los equipos saudíes lo hicieron bien [en el Mundial de Clubes], vencieron a Manchester City, ganaron uno o dos juegos, pero eso no es todo.
“Con Messi, si realmente quiere recuperar ese apetito, creo que necesita ir a algún lugar donde va a tener mejor competencia para sí mismo. Es demasiado fácil. Miras sus estadísticas, miras videos, es como si fuera PlayStation para él en este momento. No es saludable.
“Ha ido allí, se han vendido camisetas, se ha generado ingresos, Miami puede ir y construir un gran estadio nuevo. Siempre estarán ahí o cerca, pero tiene que pensar en lo que va a hacer con el Mundial si va a jugar con Argentina.”
- Getty
Messi aún no ha revelado sus planes para el Mundial 2026.
Messi aún no ha confirmado su participación en el Mundial de 2026, pero la expectativa es que se pondrá a disposición del entrenador Lionel Scaloni y será el capitán de su país en un torneo que lo verá superar las 200 internacionalidades.