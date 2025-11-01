Getty
'Tengo muchas ganas de estar ahí': Lionel Messi explica exactamente lo que se requerirá para que él juegue en la Copa del Mundo 2026 con Argentina mientras persisten las dudas sobre la participación del astro de Inter Miami
Hablando en una entrevista con Fabrizio Romano, Lionel Messi expresó su fuerte deseo de ir a EE. UU., Canadá y México con Argentina el próximo verano, si las circunstancias son adecuadas para que el jugador de 38 años pueda protagonizar para los ganadores de la Copa del Mundo de 2022.
Messi sigue brillando para su selección nacional, anotando dos veces en cuatro partidos en 2025. Aunque anunció que la victoria de clasificación por 3-0 sobre Venezuela en septiembre sería su último partido competitivo en suelo local, no había confirmado públicamente su deseo de competir en la Copa del Mundo hasta ahora.
La estrella del Inter Miami ha estado en una forma deslumbrante en la MLS esta temporada, anotando 39 goles en 44 apariciones en 2025 en todas las competiciones. Si continúa jugando a un nivel tan alto para su club, Messi espera tener un impacto similar para Argentina el próximo verano.
Messi tiene 'mucho deseo' de jugar en la Copa del Mundo
Messi dijo, cuando Romano le preguntó sobre qué factores influirán en su decisión de competir en la Copa del Mundo el próximo verano: "Obviamente, tengo muchas ganas y emoción de estar ahí, es obvio, pero quiero ir sintiéndome bien conmigo mismo, para poder contribuir y ser importante. Creo que se trata un poco de estar en buena forma física y asegurarme de poder rendir al máximo nivel."
Al ser consultado sobre la posibilidad de jugar partidos del Mundial en Miami, Messi añadió: "[La Copa del Mundo] es siempre especial, lo mejor, jugar con la selección, en competiciones oficiales y más aún en un Mundial. Con todo lo que significa y creo que va a ser una Copa del Mundo especial. Porque estar en Estados Unidos, creo que a nivel organizativo, más allá de que hay un viaje muy largo y si tengo que ir a jugar a Canadá o México, partidos diferentes, los viajes serán muy largos y creo que a nivel organizativo, será algo extraordinario.
"Pero bueno, como te estoy diciendo, sería maravilloso poder estar en otro Mundial y defender el último título mundial que tuvimos la suerte de ganar... y poder participar en otro."
Messi habla sobre nuevo contrato con Inter Miami y la MLS Cup
En otra parte de la entrevista, Romano le preguntó a Messi sobre su futuro en el Inter Miami después de que el argentino recientemente se comprometiera con un nuevo contrato de tres años con el equipo de la MLS.
“La verdad es que estoy feliz [de firmar un nuevo contrato] y fue una decisión fácil. Porque nos está yendo muy bien, tanto en la familia, en el día a día, en la vida que llevamos y en el club también, ¿sabes? Disfrutando y sintiéndome bien físicamente y obteniendo resultados positivos.
“Y la verdad es que poder seguir jugando aquí, y seguir ayudando al club a crecer, después de todo lo que ha pasado desde mi llegada, y la de los otros compañeros, que fue un cambio muy grande, es algo muy lindo, así que estoy muy feliz.
“La verdad es que no, no fue difícil porque por lo que te estoy contando, estoy muy feliz aquí, así que esperamos seguir contribuyendo a este crecimiento, tanto dentro como fuera del campo.
“Ojalá podamos lograr la imagen del [Inter Miami con el trofeo de la] MLS Cup. Porque sería genial para el club poder lograrlo, porque ayudaría con todo el proceso de crecimiento que el club ha tenido en los últimos años. Ganar un título importante para el club sería espectacular para todo el vestuario. A nivel personal, ganar otro título sería extraordinario. Así que ojalá pongamos una imagen así."
¿Qué sigue para Lionel Messi?
Si el rendimiento doméstico de Messi va a ser un factor clave para decidir si compite en América del Norte el próximo verano, el argentino tendrá un período importante por delante mientras intenta continuar su impresionante forma con el Inter Miami.
Messi ha hecho 195 apariciones con Argentina, anotando 114 goles, y esperará ver que su número total de partidos supere los 200 si el equipo de Scaloni avanza en el torneo el próximo verano. La influencia del jugador de 38 años sigue siendo innegable, y con estas últimas palabras parece que el gran hombre aún no ha terminado en el escenario internacional.
