¿Último baile para Lionel Messi en el Barcelona? Jordi Cruyff reacciona a los rumores de un préstamo del Inter Miami

Jordi Cruyff, quien representó al Barça como jugador antes de convertirse en el director deportivo del club, no está convencido de que Messi regrese a su entorno familiar. Dijo a los periodistas, según cubrió SPORT, cuando se le preguntó sobre ese sorprendente rumor de transferencia: "¿Un último baile? No sé cuáles son sus planes, así que no puedo responder a eso, pero es un jugador muy especial por todo lo que ha significado desde que era niño.

"Mi padre también se ha ido a veces en mejor forma y otras en peor forma, pero el cariño se vuelve mutuo con el tiempo. Lo que está claro es que quien decide su destino y su futuro, cuándo y cómo, es Leo, igual que hizo mi padre."

Presionado más sobre si Messi - quien ganó la Bota de Oro de la MLS en 2025 y tiene 42 goles a su nombre esta temporada - podría competir todavía en La Liga después de haber cortado lazos con el Barça en 2021 al irse al Paris Saint-Germain como agente libre, Cruyff agregó: "No lo sé, eso es algo que él tiene que decidir. Está en una liga diferente, tiene un Mundial a la vuelta de la esquina, y esa será su gran pasión ahora mismo. [También está] el tema de la Liga, y él es competitivo; eso debe ser decidido por dos partes, y yo, desde afuera, no tengo mucho que decir."

