'Es bueno que esta final se haya concretado' - Lionel Messi abraza el duelo con Thomas Müller rumbo a la gran final de la MLS Cup ante Vancouver Whitecaps

Messi señaló que celebraba la llegada de Müller a la MLS, ya que la presencia del alemán eleva tanto el perfil de la liga como el nivel competitivo de la final. Recordó que Inter Miami y Vancouver se conocen bien tras sus recientes enfrentamientos y destacó la regularidad del conjunto canadiense durante la temporada. Añadió que la incorporación de Müller refuerza aún más a un equipo que ha peleado hasta el final en múltiples competencias. Messi advirtió que el partido será extremadamente exigente y afirmó que Miami debe prepararse para enfrentar a un rival de máxima calidad.

“Antes que nada, es muy bueno que Müller haya venido a jugar a la MLS y por la repercusión que eso genera,” dijo Messi en la previa. “Es positivo que esta final se haya dado y que podamos volver a enfrentarnos. Ya nos cruzamos con Vancouver y sabemos el tipo de equipo que es.

“De hecho, nos eliminaron en la Concacaf Champions Cup. Han sido muy consistentes durante todo el año, terminaron entre los mejores y compitieron hasta el final en todas las competiciones, igual que nosotros. Sabemos que será un partido muy, muy duro. Y la llegada de Müller los hace todavía mejores: aporta experiencia, lectura de juego y jerarquía. Será una final muy especial, y esperamos que pueda inclinarse a nuestro favor.”