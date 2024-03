Linda Caicedo: el camino de la ganadora del NXGN 2024 femenino

La colombiana de 19 años fue votada como la mejor futbolista joven del mundo tras mostrar en los grandes escenarios cuán especial es.

Cada prodigio del fútbol tiene ese momento en el que se anuncia al mundo, cuando pasa de ser una promesa joven a un talento serio en el radar de todos. Para Linda Caicedo, la ganadora de NXGN 2024, ese momento llegó en el escenario más grande del fútbol femenino, en la Copa del Mundo del año pasado.

El marcador estaba empatado a cero cuando el reloj estaba a punto de llegar al minuto 53 del partido de fase de grupos de Colombia con Alemania, uno de los grandes favoritos para ganar el torneo. Pero era el equipo sudamericano el que dominaba cuando el balón llegó a Caicedo sobre la izquierda del área y la delantera rompió el empate de una manera verdaderamente especial.

Sara Dabritz la esperaba de frente y Svenja Huth se acercaba a toda velocidad para marcara, pero Linda esperó el momento perfecto para esquivar a una, cortar hacia adentro de la otra y ejecutar un hermoso tiro con efecto que voló perfectamente hacia la esquina superior del arco de Merle Frohms.

El artículo sigue a continuación

Inmediatamente, la joven de 18 años se alejó y corrió hacia la multitud cafetera, una platea abarrotada de amarillo de Colombia y la ocasional camiseta morada con temática espacial que la prodigio adolescente lucía al marcar un gol que más tarde sería nominado para el Premio Puskas de la FIFA. Los fanáticos eran una razón tan importante como cualquier otra para querer asistir a los partidos de Colombia durante ese Mundial, por el increíble apoyo que brindaron a su representativo a 10.000 kilómetros de distancia de casa. Y Caicedo les había dado una razón para creer que este podría ser un mes verdaderamente mágico en Australia.

A veces, estos momentos de brillantez individual resultan ser destellos aislados y los talentos prometedores que los producen pueden no cumplir con la expectativa que los sigue. Pero Caicedo no muestra signos de ir en esa dirección. Más bien, todo lo contrario. De hecho, en este momento no hay una joven en el fútbol femenino que sea tan cautivadora como la extremo de Colombia y el Real Madrid.