¡Libera a Rio! El joven prodigio del Liverpool Ngumoha necesita ser titular, ya que Mohamed Salah y Cody Gakpo siguen trabajando duro

Gakpo nunca iba a ser un sustituto directo de Díaz, pero se esperaba que, tras mostrarse mucho más cómodo en la banda la temporada pasada, al menos igualara al colombiano en cuanto a rendimiento. Sin embargo, hasta ahora, el holandés solo ha participado directamente en 11 goles en 35 partidos, frente a los 25 en 49 que logró durante la conquista del título por parte del Liverpool. Por lo tanto, no solo se echan de menos los regates de Díaz en la banda izquierda, sino también su rendimiento final.
Por supuesto, el bajón de forma de Gakpo no es nada comparado con el de Salah, que el año pasado activó el «modo dios» al igualar el récord de goles y asistencias (47) en una sola temporada de la Premier League, y en menos partidos, pero que ahora está rindiendo como un simple mortal, al igual que Bukayo Saka (10 participaciones en goles cada uno esta temporada).
Esa alarmante caída, junto con las dificultades del Liverpool en las jugadas a balón parado, explica por qué un equipo que se escapó en la liga de repente está luchando por terminar entre los cinco primeros. Estos resultados tan decepcionantes también hacen imposible justificar que se siga alineando a Salah, y especialmente a Gakpo, en todos y cada uno de los partidos, mientras que Ngumoha se ve limitado a 10 minutos de juego cada tres o cuatro semanas.
Obviamente, Slot tiene otras cuestiones que considerar. En primer lugar, tenía que hacer lo correcto con Ngumoha. Al fin y al cabo, a veces hay que proteger a los adolescentes de sí mismos. Pero el propio Ngumoha dice que está listo, dispuesto y, lo más importante, capaz de jugar más partidos. Es más, el argumento anterior de Slot de que siempre hay opciones mucho mejores en la banda ya no se sostiene. Las pésimas actuaciones de Salah y Gakpo lo dejaron dolorosamente claro contra el Forest el domingo.
Así que, aunque Ngumoha no tiene por qué ser titular en los dos próximos partidos de liga del Liverpool, en casa contra el West Ham este fin de semana y fuera contra el Wolves el martes, no habría ninguna excusa para mantenerlo en el banquillo en ambos. Se merece más minutos; Gakpo, sin duda, no. A la hora de seleccionar el equipo para el partido del sábado en Anfield, para Slot debería ser tan sencillo como eso.