Goal.com
En directo
Rio Ngumoha Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

¡Libera a Rio! El joven prodigio del Liverpool Ngumoha necesita ser titular, ya que Mohamed Salah y Cody Gakpo siguen trabajando duro

Arne Slot recurrió sabiamente a Rio Ngumoha para ayudar al Liverpool a salir de una situación muy complicada en Nottingham Forest el domingo, pero, al hacerlo, el adolescente ha puesto irónicamente a su entrenador en una posición incómoda. Slot ha pasado la mayor parte de la temporada tratando de gestionar cuidadosamente el tiempo de juego de Ngumoha, así como las enormes expectativas que rodean a uno de los prospectos más emocionantes del fútbol inglés.

Sin embargo, después de ver cómo el extremo le dio la vuelta al partido en el City Ground, el holandés ya no tiene motivos para frenar a Ngumoha, y no solo porque ya ha demostrado claramente que es capaz de poner en aprietos a los laterales de la Premier League.

En este momento, el producto de la cantera del Chelsea también parece una amenaza ofensiva mucho mayor por la banda que Mohamed Salah y Cody Gakpo. Como escribió Daniel Sturridge en X tras la vital victoria por 1-0 en Nottingham: «Cada vez que veo a Rio Ngumoha, me parece eléctrico. Directo, intrépido, siempre intentando influir en el partido. Se merece más minutos. Así de simple».

  • Liverpool FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Youth League 2024/25Getty Images Sport

    «Estamos destrozados por habernos perdido esta oportunidad».

    El Liverpool estaba muy satisfecho consigo mismo tras convencer a Ngumoha para que cambiara Stamford Bridge por Anfield durante el verano de 2024, pero, como era de esperar, los Reds hicieron todo lo posible por restar importancia públicamente al revuelo que rodeaba a un jugador al que ya se consideraba «el nuevo Raheem Sterling».

    Sin embargo, la decepción de John Terry al ver cómo el Chelsea perdía a «un jugador de primerísimo nivel» a manos de un rival de la Premier League nos dijo todo lo que necesitábamos saber sobre el potencial de clase mundial de Ngumoha.

    «Es un chico muy ambicioso que quería jugar en el primer equipo y creía que esa era su vía de acceso al primer equipo del Liverpool. Sigo en contacto con él, pero es un jugador fantástico», declaró Terry a The Sun. «Teníamos un equipo sub-14 realmente bueno y él era una pieza importante del mismo. Ya no se ven muchos jugadores tan emocionantes como él. A lo largo de los años, hay muchos más que se pierden en la academia, pero siempre hay uno que te hace pensar: "Me fastidia un poco que se nos haya escapado".

    Era un jugador muy seguro de sí mismo, recibía el balón con el pie trasero, tenía mucha personalidad y mucha confianza en sí mismo. Desde que jugadores como [Eden] Hazard y Joe Cole, y otros similares, que tienen mucha confianza en sí mismos y hacen que los aficionados se levanten de sus asientos... Creo que el fútbol se ha vuelto un poco aburrido y un poco táctico en los últimos cuatro o cinco años».

    • Anuncios
  • Liverpool v Accrington Stanley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    «A los aficionados les gustó lo que vieron».

    Slot no tardó mucho en llegar a la misma conclusión que Terry: Ngumoha era un talento excepcional, capaz de deleitar al público y de desconcertar a los profesionales más veteranos con sus devastadoras habilidades con el balón.

    «Cada vez que viene a entrenar con nosotros, vemos cuáles son sus cualidades», dijo Slot después de que Ngumoha, de 16 años, se convirtiera en el jugador más joven en representar al Liverpool en la FA Cup durante la tercera ronda de la temporada pasada contra el Accrington Stanley en Anfield. «Puede dominar las situaciones de uno contra uno, es muy rápido con los pies y puede cambiar de dirección muy rápidamente.

    Por eso, siempre me alegro cuando un jugador debuta y muestra lo que vemos en los entrenamientos, para que los aficionados también puedan verlo. Y eso se notó en la reacción de los aficionados en el estadio en la primera parte y cuando lo sustituí: les gustó lo que vieron».

    Sin embargo, les impresionaron aún más las actuaciones de Ngumoha en la pretemporada del verano pasado.

  • Newcastle United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    «Demostrar algo»

    Ngumoha marcó en las victorias amistosas contra el Stoke City, el Yokohama F. Marinos y el Athletic Club, pero lo que realmente entusiasmó a los aficionados fue su valentía con el balón, una confianza muy evidente en su capacidad para crear algo cada vez que recibía el balón. De hecho, se le veía tan bien que la inevitable marcha del extremo Luis Díaz, que quería marcharse, no resultó tan decepcionante, sobre todo porque Cody Gakpo también estaba mostrando un gran estado de forma en la pretemporada.

    En ese sentido, era fácil compartir la opinión del club de que no había necesidad real de fichar a un sustituto directo de Díaz, ya que Ngumoha sería un magnífico suplente de Gakpo. El joven parecía realmente preparado para causar un gran impacto durante la temporada 2025-26, y eso es exactamente lo que hizo el 25 de agosto, cuando salió del banquillo para marcar un golazo en el minuto 100 en Newcastle, que le convirtió en el goleador más joven de la historia del Liverpool.

    «Tengo 16 años, pero no quiero que mi edad demuestre que no puedo jugar con los jugadores mayores», dijo Ngumoha tras su histórico gol en St. James' Park. «Quiero demostrar que puedo jugar no solo con gente de mi edad, sino también con gente mucho mayor... Hay gente en el club que siempre me ayuda y yo siempre estoy aprendiendo y mejorando, así que no me puedo quejar».

    Sin embargo, otros llevan mucho tiempo quejándose en nombre de Ngumoha, ya que solo ha disputado 88 minutos en la Premier League desde aquella dramática victoria por 3-2 en Tyneside.

  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    «Tan cuidadoso»

    Slot tiene toda la razón al proteger a Ngumoha de la amenaza del agotamiento. No es casualidad que algunos de los adolescentes con más talento del fútbol inglés, como Michael Owen, Wayne Rooney y Sterling, estuvieran prácticamente agotados a los 30 años, tras haber jugado en exceso cuando sus cuerpos aún se estaban desarrollando.

    Es un punto que Slot incluso señaló al hablar de la lesión de otro prometedor joven jugador del Liverpool, Jayden Danns, antes del partido de la FA Cup del mes pasado contra el Barnsley.

    «Jayden no está en condiciones de jugar», declaró el holandés a los periodistas. «Ni siquiera está entrenando, si no me equivoco. Es uno de los jugadores que sufrió una fractura por estrés porque era joven y, por lo que nos han dicho, se entrenó en exceso. Por eso somos tan cuidadosos con Rio Ngumoha, que descansa dos días a la semana si es posible, para que no le ocurra lo mismo».

    Sin duda, es un enfoque acertado. Si se le cuida adecuadamente, Ngumoha podría ser un activo muy valioso para el Liverpool durante los próximos 15 años, y no hay que olvidar que, tras ser titular contra el Barnsley, sufrió calambres antes de ser sustituido en el minuto 73.

    «Esto nos dice, y le dice a Rio, que todavía es muy difícil estar preparado para jugar 90 minutos en la Premier League, que es aún más intensa que [la FA Cup]», señaló Slot. «Pero eso es completamente normal para un joven de 17 años, no nos equivoquemos. Ya es fantástico para él, para el Liverpool y para todos los que nos siguen que un chico de 17 años juegue tantos minutos con la camiseta del Liverpool.

    Así que esperemos que pueda continuar y que podamos llevarlo cada vez más cerca de los 90 minutos en la Premier League».

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    «Tengo que entrar en el equipo».

    Sin embargo, lo cierto es que nadie está diciendo que Ngumoha deba jugar todos los minutos de todos los partidos de la Premier League a una edad tan temprana. No sería beneficioso para su desarrollo físico, y además sería muy injusto desde el punto de vista mental considerarlo una especie de salvador.

    Slot también tiene razón cuando dice que ningún otro jugador de 17 años ha disputado tantos minutos en la Premier League como Ngumoha esta temporada, pero ni siquiera ha jugado un total de 90 minutos en sus nueve apariciones en los últimos seis meses, por lo que resulta un poco hipócrita argumentar que corre el riesgo de estar sobrecargado, sobre todo si se tiene en cuenta que solo ha jugado cuatro veces en la máxima categoría del fútbol inglés desde que el Liverpool perdió 3-0 en casa ante el Nottingham Forest el 22 de noviembre.

    Por lo tanto, es lógico que los aficionados, y los exjugadores, pidan que se le dé más tiempo de juego a Ngumoha, después de que aportara una dimensión diferente al equipo de Slot al salir en los últimos minutos del partido de vuelta del domingo en el City Ground.

    «Ngumoha hizo más en 15 minutos que Salah y Gakpo antes de eso», dijo el exdefensa del Liverpool Jamie Carragher en Sky Sports. «Cambió el partido y tiene que ser titular. Creo que, en algún momento, Rio Ngumoha tiene que entrar en el equipo... Creo que al Liverpool le falta penetración y ritmo en las bandas».

    El estado de forma de Gakpo y Salah es sin duda problemático, como lo ha sido prácticamente toda la temporada.

  • Rio Ngumoha Liverpool 2025-26Getty

    Listo, dispuesto y capaz de jugar más.

    Gakpo nunca iba a ser un sustituto directo de Díaz, pero se esperaba que, tras mostrarse mucho más cómodo en la banda la temporada pasada, al menos igualara al colombiano en cuanto a rendimiento. Sin embargo, hasta ahora, el holandés solo ha participado directamente en 11 goles en 35 partidos, frente a los 25 en 49 que logró durante la conquista del título por parte del Liverpool. Por lo tanto, no solo se echan de menos los regates de Díaz en la banda izquierda, sino también su rendimiento final.

    Por supuesto, el bajón de forma de Gakpo no es nada comparado con el de Salah, que el año pasado activó el «modo dios» al igualar el récord de goles y asistencias (47) en una sola temporada de la Premier League, y en menos partidos, pero que ahora está rindiendo como un simple mortal, al igual que Bukayo Saka (10 participaciones en goles cada uno esta temporada).

    Esa alarmante caída, junto con las dificultades del Liverpool en las jugadas a balón parado, explica por qué un equipo que se escapó en la liga de repente está luchando por terminar entre los cinco primeros. Estos resultados tan decepcionantes también hacen imposible justificar que se siga alineando a Salah, y especialmente a Gakpo, en todos y cada uno de los partidos, mientras que Ngumoha se ve limitado a 10 minutos de juego cada tres o cuatro semanas.

    Obviamente, Slot tiene otras cuestiones que considerar. En primer lugar, tenía que hacer lo correcto con Ngumoha. Al fin y al cabo, a veces hay que proteger a los adolescentes de sí mismos. Pero el propio Ngumoha dice que está listo, dispuesto y, lo más importante, capaz de jugar más partidos. Es más, el argumento anterior de Slot de que siempre hay opciones mucho mejores en la banda ya no se sostiene. Las pésimas actuaciones de Salah y Gakpo lo dejaron dolorosamente claro contra el Forest el domingo.

    Así que, aunque Ngumoha no tiene por qué ser titular en los dos próximos partidos de liga del Liverpool, en casa contra el West Ham este fin de semana y fuera contra el Wolves el martes, no habría ninguna excusa para mantenerlo en el banquillo en ambos. Se merece más minutos; Gakpo, sin duda, no. A la hora de seleccionar el equipo para el partido del sábado en Anfield, para Slot debería ser tan sencillo como eso.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
West Ham crest
West Ham
WHU
0