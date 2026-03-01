Liam Rosenior revela que el Chelsea no puede jugar como él quiere en una sorprendente confesión antes del partido contra el Arsenal

En declaraciones al sitio web oficial delChelsea, Rosenior explicó que tiene las manos atadas por el estado físico actual del grupo y por el momento en que ha llegado, a mitad de temporada. «Está bien pensar: "Quiero jugar así", pero hay que adaptarlo a los jugadores, a su experiencia y a la fase en la que se encuentra la temporada.

No puedes llegar y cambiar por completo su programa de entrenamiento o lo que están acostumbrados a hacer, porque se lesionarán. Hay muchos factores que influyen, por lo que para mí es algo a largo plazo».

El pragmatismo del entrenador se basa en el deseo de evitar una crisis en la sala de medicalización, aunque eso signifique retrasar la plena aplicación de su plan de alto rendimiento. «El cansancio es algo natural en el fútbol profesional. Se trata de superar esos momentos de fatiga y asegurarse de cuidarse, y de que los niveles y las cargas de entrenamiento sean los adecuados. Por ahora, mi enfoque y nuestra forma de trabajar se centran en cada partido: qué es lo mejor para que estos jugadores ganen y qué es lo mejor para que ganemos cada partido. Así será hasta el final de la temporada», añadió, adaptando sus tácticas a las necesidades específicas de la plantilla.