Liam Rosenior revela exactamente lo que piensa sobre los goles fáciles de Joao Pedro, ya que el hat-trick del jugador del Chelsea mantiene vivo el sueño de la Champions League
El Chelsea supera un déficit inicial
El Villa sorprendió al Chelsea con un rápido gol inicial de Douglas Luiz, pero los Blues tomaron el control del partido poco a poco. Joao Pedro empató con un sencillo remate a la media hora de juego y, tras una ajustada decisión del VAR que anuló un segundo gol del equipo local por fuera de juego, Pedro volvió a marcar en el tiempo añadido de la primera parte para dar la ventaja a su equipo. El Chelsea dominó la segunda parte, con Cole Palmer rematando un rebote antes de ayudar a desmontar la línea defensiva alta del Villa, lo que permitió a Alejandro Garnacho asistir generosamente a Pedro para que completara su hat-trick y sellara una decisiva remontada.
Rosenior elogia al héroe del hat-trick, Joao Pedro.
La estrella del partido fue sin duda Joao Pedro, que ya suma 14 goles en la Premier League. Rosenior no tardó en destacar la importancia del posicionamiento oportunista del delantero en su primer y tercer gol. «Sí, es un jugador de primer nivel. Creo que ha ganado confianza. Creo que su juego de contención, la energía que aporta al equipo en términos de presión, su movimiento y su gol con la pierna izquierda son de talla mundial. El remate es magnífico. Pero, en realidad, estoy muy, muy contento con los dos goles que ha marcado. Estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado. Hemos trabajado mucho con él en eso, pero él consigue el hat-trick», declaró el entrenador tras el pitido final.
La reunión del Chelsea que irritó al Villa
Uno de los principales temas de conversación de la noche no fue solo el marcador, sino una jugada específica de los jugadores del Chelsea que pareció ser una estrategia para ganar. Antes del inicio de cada mitad, los Blues se reunían en el círculo central, lo que parecía molestar al equipo local. Rosenior admitió que le encantó esa jugada, aunque frustrara al equipo contrario. «No, no fue idea mía. La idea surgió de los jugadores, y me gusta mucho porque demuestran unidad, cohesión y espíritu, y creo que eso es necesario», explicó.
La carrera por la Champions League
El Chelsea se encuentra ahora a solo tres puntos del Villa en la carrera por la competición europea de élite. Con el impulso creciente, se le preguntó a Rosenior si este resultado supone un punto de inflexión en su lucha por terminar entre los cuatro primeros. Advirtió a sus jugadores que este resultado solo tendrá importancia si consiguen mantener un nivel constante en las próximas semanas. «Solo será significativo si lo respaldamos. Tenemos que ser constantes. Tenemos un partido importantísimo de la FA Cup, luego un partido crucial en París y, después, otro partido crucial contra el Newcastle. Solo tenemos que respaldarlo y no fijarnos en la importancia de los partidos», concluyó.
